Стрельба в курганской школе: нападали сестры. Пистолет подарил отец

По предварительным данным, причиной стрельбы в школе N15 в Шадринске Курганской области, в результате которой пострадали 7 школьников, стал конфликт между учениками, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя областной прокуратуры. «Возможной причиной стрельбы мог стать конфликт между одноклассниками. В настоящее время мы проводим проверку», – заявил представитель надзорного ведомства.

По словам бабушки девочки, ранившей семиклассников, пистолет у ребёнка оказался благодаря отцу, который проживает отдельно. Она также заявила, что стрельбу открыла не её внучка, а двоюродная сестра девочки. «Стреляла не Настя (имя изменено), а её двоюродная сестра Таня (имя изменено). Они учатся в разных классах. Пистолет купил внучке отец, а Таня выпросила, видимо», – приводит RT слова пожилой женщины.

Она также сказала, что отец не живёт с матерью девочки, но часто навещает её, а сёстры очень дружны и увлечения у них одинаковые. «Не знаю, зачем он купил ей пистолет. Мы предупреждали, чтобы в школу она его не носила. У отца есть винтовка, и они стреляли из неё в деревне», – отметила бабушка девочки.

По данным «Лайф.ру», ученица 7 «Б» школьница устроила стрельбу по одноклассникам из-за обиды. Дети якобы издевались над ней. В связи с этим она обратилась за помощью к сестре – восьмикласснице Насте (имя изменено). По данным агентства, девочка пыталась уговорить мать купить ей пневматический пистолет для спортивной стрельбы. Мать была против, поэтому девочка попросила живущего отдельно отца и получила желаемое. Вскоре после этого сестры осуществили задуманное.

Вооружившись канцелярским ножом и пневматикой, они отправились на уроки. Когда учитель географии вышел из кабинета в медпункт вместе с одноклассницей одной из нападавшей, одна из сестер с пистолетом в руках ворвалась в кабинет и открыла стрельбу по одноклассникам. Тем временем её сестра стояла у выхода из кабинета с канцелярским ножом в руках. Пострадали 7 школьников, у них диагностированы ссадины и ушибы. Сестры задержаны, с ним работают следователи.

По словам матери нападавшей, она знала всех, с кем общалась дочь. Однако причины случившегося мать назвать не смогла. Девочку мать воспитывает одна, без отца. Переходный возраст девочки оказался сложным периодом, а момент воспитания был упущен. В произошедшем она винит в первую очередь себя, передает 360tv.ru.

Как передает городской информационный портал Shadr.info, ни девочка, ни члены семьи на учете не состояли. Образовательное учреждение работает в штатном режиме.Обстоятельства произошедшего продолжают устанавливаться, в причинах разбирается следственно-оперативная группа. Охарактеризовать стрелявшую девочку директор школы Александра Юрченко отказалась, но пояснила, что у учителей претензий ни к двум девочкам, ни к их родителям не было.

Уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина не связывает этот инцидент с другими происшествиями в российских школах. «Одно могу сказать: это не связано с теми событиями, которые ранее происходили в России. Мотивы были совершенно иные. Обстоятельства выясняются. Девочка, которая является основным действующим лицом, не интересовалась (аналогичными инцидентами – прим. ред.), не связывала то, что она делала, с тем, что происходило в других регионах и за рубежом», – цитирует Лопатину RT.

Как писал «Новый День», 13-летняя учащаяся 7-го класса школы N15 в Шадринске обстреляла одноклассников из пневматического пистолета, семеро детей получили незначительные травмы. Губернатор Курганской области Алексей Кокорин поручил специально созданной региональной рабочей группе разобраться в ситуации.

Алексей Кокорин, в частности, подчеркнул: «Это чрезвычайное происшествие. Сразу, как только стало известно о нем, по моему заданию в Шадринск была направлена рабочая группа. Её возглавила Уполномоченный при губернаторе по правам ребенка Алена Лопатина. В составе группы также представители регионального департамента образования и науки. Нужно разобраться, что стало причиной поступка школьницы, почему взрослые допустили данную ситуацию. Выводы пока делать рано. На месте происшествия сейчас работают правоохранительные органы. Самое главное – не допустить повторения ситуации, оградить наших детей от насилия. Усилиями власти, общества, семьи, образовательных организаций».

Шадринск, Иван Гридин

Шадринск. Другие новости 21.03.18

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