Детский омбудсмен устроила ревизию курганским властям из-за стрельбы в школе

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова экстренно выехала в Курганскую область. Поводом стало чрезвычайное происшествие в школе №15 Шадринска. Сегодня утром, 22 марта, она провела рабочую встречу с заместителем губернатора региона по социальной политике Александром Карповым и уполномоченным при главе области по правам ребенка Алёной Лопатиной.

Как сообщили в пресс-службе детского омбудсмена, Карпов доложил обо всем, что известно о происшествии и его последствиях. В частности, об оказываемой пострадавшим детям помощи, о проводимой работе в школе, с родителями учеников. В ходе визита в Зауралье Кузнецова проанализировала возможные недостатки в работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также руководства и сотрудников образовательного учреждения.

Кроме того главный детский обудсмен страны намерена посетить школу в Шадринске, кде случилось ЧП со стрельбой из пневматического пистолета. Она встретится с учащимся, родителями и учителями. По возвращении в Курган Анна Кузнецова проведёт в областном правительстве межведомственное оперативное совещание с участием руководителей органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Цель мероприятия – выяснить причины, способствовавшие ЧП в шадринской школе, дать оценку действиям системы профилактики. В совещании примут участие представители исполнительной власти региона, правоохранительных структур, профильных министерств и ведомств Курганской области. Позже Кузнецова встретится с губернатором Курганской области Алексеем Кокориным.

Как писал «Новый День», днем ранее, 21 марта, 13-летняя учащаяся 7-го класса, вероятно, в сговоре с сестрой, обстреляла одноклассников из пневматического пистолета, семеро детей получили незначительные травмы.

Курган, Иван Гридин

Курган. Другие новости 22.03.18

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