В Шадринске школьница расстреляла из пистолета семиклассников

В школе №15 Шадринска случилось ЧП. В результате стрельбы из пневматического пистолета пострадали семь учеников, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Курганской области.

«Сегодня утром (21 марта – прим. ред.) в одной из школ Шадринска во время перемены девочка 13 лет из пневматического пистолета, который принадлежит ее отцу, произвела несколько выстрелов. В результате происшествия синяки и ссадины, предварительно, получили семь учащихся 7-го класса. В настоящее время в школе работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины произошедшего. Образовательное учреждение работает в штатном режиме», – приводит ТАСС слова представителя правоохранительных органов.

На место ЧП выезжали сотрудники скорой медицинской помощи. По предварительным данным, большинству пострадавших госпитализация не потребовалась. «По предварительным данным, одного из детей скорая забрала с собой, диагноз пояснить не смогу», – уточнила представитель МВД.

На место происшествия выехал уполномоченный по правам ребенка в Курганской области.

Шадринск, Иван Гридин

Шадринск. Другие новости 21.03.18

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