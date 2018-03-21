Расследовать стрельбу в шадринской школе выехала специальная рабочая группа

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин поручил специально созданной региональной рабочей группе разобраться в ситуации со стрельбой из пневматического оружия в школе №15 города Шадринска 21 марта, сообщавет пресс-служба главы региона.

Алексей Кокорин, в частности, подчеркнул: «Это чрезвычайное происшествие. Сразу, как только стало известно о нем, по моему заданию в Шадринск была направлена рабочая группа. Её возглавила Уполномоченный при губернаторе по правам ребенка Алена Лопатина. В составе группы также представители регионального департамента образования и науки. Нужно разобраться, что стало причиной поступка школьницы, почему взрослые допустили данную ситуацию. Выводы пока делать рано. На месте происшествия сейчас работают правоохранительные органы. Самое главное – не допустить повторения ситуации, оградить наших детей от насилия. Усилиями власти, общества, семьи, образовательных организаций. Нам дорог каждый ребенок, его жизнь и здоровье. Я обращаюсь ко всем зауральцам – будьте внимательны к детям, только от нас зависит их благополучие».

Напомним, 13-летняя ученица школы №15 г. Шадринска открыла по одноклассникам огонь из пневматического пистолета. По предварительным данным, пострадали семь человек. Серьезных повреждений у пострадавших нет. По данному делу ведется следствие.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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