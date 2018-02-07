Ученика наградили за спасение детей при нападении на школу в Улан-Удэ

Командование управления Росгвардии в Бурятии наградило школьника Давыда Мамонова за спасение детей при нападении на учеников школы в Улан-Удэ. Об этом сообщается на странице силовиков в соцсети «ВКонтакте».

Благодарность старшекласснику за проявленную отвагу, мужество и смелость при спасении людей во время происшествия в школе вручил замначальника управления полковник полиции Иван Ванчугов на торжественной линейке.

Силовики также поблагодарили маму школьника Долгор Мамонову за достойное воспитание сына. Сам подросток не считает себя героем, по его мнению, так должен поступить каждый в экстремальной ситуации. «Многие помогали мне вытаскивать людей, оказывать первую медицинскую помощь – друзья, учителя, персонал школы, мы все спасали людей», – сказал школьник

По информации Росгвардии, Давыд Мамонов во время атаки на школу вынес девочку, которую нападавший ранил топором, не подпустил его к другим ученикам Кроме того, подросток помогал спасателям ликвидировать пожар и эвакуировать школьников.

Как сообщал «Новый День», 19 января ученик 9 класса школы №5 в Улан-Удэ совершил нападение во время урока в 7-м классе. Подросток бросил в кабинет бутылку с воспламеняющейся жидкостью. После возгорания он нанес удары штык-ножом и топором учителю и пятерым ученикам. По версии следствия, мотивом преступления стала ненависть обвиняемого к ряду преподавателей и конфликты с другими учениками школы. Злоумышленнику помогали двое одноклассников. Всем им предъявлены обвинения. Нападавший арестован до 19 марта.

Улан-Удэ, служба информации РИА «Новый День»

Улан-Удэ. Другие новости 07.02.18

Рейсерам запретили автопробег в защиту гонок на льду. / Убийственная ревность: в Москве задержан подозреваемый в поджоге квартиры, где погибли женщины и пострадали дети. / Ирбитский активист будет судиться с городским прокурором за право писать их беседы на диктофон. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»