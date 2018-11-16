В Джанкое накрыли религиозную секту, выполнявшую задания СБУ

Спецназ ФСБ провёл спецоперацию по выявлению агентов СБУ на севере Крыма.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», масштабные обыски прошли в домах, принадлежащих членам запрещённой в России американской религиозной секты «Свидетели Иеговы».

Задержаны несколько сторонников организации.

«По сообщениям источника, близкого к правоохранительным органам, обыски сейчас проходят более чем по тридцати адресам в Джанкое, а участники этой группы могли, кроме прочего, иметь тесные связи с украинскими спецслужбами. Координировалась их деятельность из Харькова. Сейчас сектанты ведут себя замкнуто. На наши вопросы они отвечать отказались», – сообщил ранее корреспондент крымских «Вестей».

Сообщается, что схвачен и руководитель иеговистов, всех задержанных допрашивают оперативники ФСБ.

Напомним, в марте прошлого года Министерство юстиции РФ обратилось в Верховный суд с требованием признать экстремистской организацией и запретить в России деятельность религиозной организации «Свидетели Иеговы».

Через месяц Верховный суд РФ признал экстремистской деятельность «Управленческого центра свидетелей Иеговы в России» и запретил его работу на территории страны.

Как сообщал «Новый День», отец 18-летнего студента Керченского политехнического колледжа Владислава Рослякова, совершившего массовое убийство в стенах своего учебного заведения, рассказал, что мать убийцы «была свидетелем Иеговы».

Фото: телеграм-канал «Силовики»

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