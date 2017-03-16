Минюст потребовал запретить «Свидетелей Иеговы» / Решение за Верховным судом

Публикации за 16.03.17

Министерство юстиции РФ обратилось в Верховный суд с требованием признать экстремистской организацией и запретить в России деятельность религиозной организации «Свидетели Иеговы», сообщили в пресс-службе суда.

«В суд поступил административный иск Минюста России о признании религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» экстремистской, ликвидации и запрете ее деятельности на территории РФ», – говорится в сообщении суда.

Как передает «Интерфакс», дата рассмотрения иска пока не назначена. В организации в свою очередь заявляют, что пока не получали из суда никаких документов, но считают, что, «если иск будет удовлетворен, это повлечет за собой катастрофические последствия для свободы вероисповедания в России».

Кроме того, на сайте «Свидетелей Иеговы в России» говорится, что решение Верховного суда «напрямую затронет около 400 зарегистрированных местных религиозных организаций Свидетелей Иеговы в России, а также коснется всех 2277 религиозных групп по всей стране, объединяющих 175 тысяч последователей этой религии».

«Экстремизм глубоко чужд основанным на Библии убеждениям и морали Свидетелей Иеговы. Преследование мирных верующих по антиэкстремистскому законодательству строится на откровенных фальсификациях, непрофессионализме отдельных «экспертов» и, как результат, на судебных ошибках», – считают последователи культа.

Отметим, что «Свидетели Иеговы» постоянно попадают в поле зрения надзорных органов во всех регионах России. Ранее Верховный суд РФ признавал законными решения о ликвидации территориальных отделений «Свидетелей Иеговы» в Орле, Старом Осколе и Белгороде, Абинске Краснодарского края, Самаре, Биробиджане и других городах.

Местные отделения организации неоднократно привлекались к административной ответственности за распространение экстремистских материалов – в Тюмени, Абинске, Самаре, Саранске, Воронеже, Нижнем Новгороде, Геленджике и т.д.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.03.17

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