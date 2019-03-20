В Ялте схватили организатора ячейки религиозной секты

В Ялте сотрудники крымского управления ФСБ выследили и пресекли деятельность ялтинской ячейки запрещенной в РФ религиозной секты «Свидетели Иеговы».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

«Установлено, что 34-летний житель Ялты организовал деятельность местной организации «Свидетели Иеговы», проводил собрания, религиозные выступления, пропаганду идей указанной религиозной секты, а также вовлекал в ее ряды новых адептов», – сказано в сообщении.

Сообщается, что по месту проживания подозреваемого иеговиста и вовлечённых членов прошли обыски.

В результате изъяты запрещенная литература, телефоны, компьютерная техника и денежные средства, в том числе, в иностранной валюте.

В отношении задержанного следком УФСБ возбудил уголовное дело по части 1 статьи 282.2 УК России (Организация деятельности экстремистской организации).

Напомним, в ноябре прошлого года Спецназ ФСБ провёл спецоперацию по выявлению агентов СБУ на севере Крыма.

Масштабные обыски прошли в домах, принадлежащих членам запрещённой в России американской религиозной секты «Свидетели Иеговы».

Задержаны несколько сторонников секты и организатор. Утверждалось, что все они работали на украинскую спецслужбу.

Напомним, в марте 2017 года Министерство юстиции РФ обратилось в Верховный суд с требованием признать экстремистской организацией и запретить в России деятельность религиозной организации «Свидетели Иеговы».

Через месяц Верховный суд РФ признал экстремистской деятельность «Управленческого центра свидетелей Иеговы в России» и запретил его работу на территории страны.

Как сообщал «Новый День», отец 18-летнего студента Керченского политехнического колледжа Владислава Рослякова, совершившего массовое убийство в стенах своего учебного заведения, рассказал, что мать убийцы «была свидетелем Иеговы».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 20.03.19

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