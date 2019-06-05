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Среда, 5 июня 2019, 14:47 мск

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В Севастополе задержали организатора ячейки экстремистской секты

Силовики задержали в Севастополе организатора региональной ячейки «Свидетелей Иеговы» (религиозная организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ), сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Крыму и Севастополю

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «организация деятельности экстремистской организации» (ч.1 ст.282.2 УК РФ). По месту жительства подозреваемого и других членов ячейки состоялись обыски.

«Обнаружено и изъято более 70 экземпляров экстремистской литературы, 250 отчетов о сборе пожертвований и проповедническом служении, брошюры «Свидетелей Иеговы», лекции религиозного содержания, инструкции по мерам конспирации и по общению с правоохранительными органами, бланки об отказе переливания крови, а также телефоны, ноутбуки, электронные носители информации», – говорится в сообщении пресс-службы УФСБ.

По версии следствия, житель Севастополя проводил собрания членов секты, осуществлял пропаганду ее идей и вовлекал в ее ряды новых адептов. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Севастополь, Иван Гридин

Севастополь. Другие новости 04.06.19

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