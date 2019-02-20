Задержанные в Сургуте сектанты заявили, что их пытали током

Задержанные в Сургуте члены запрещенной организации «Свидетели Иеговы» обвинили силовиков в пытках. На сайте секты говорится, что адепты подвергались ударам тока, удушению до потери сознания и изощренным избиениям.

«Пытки производились на первом этаже здания следственного комитета России по ул. Островского, 47, в Сургуте. Пытками верующих заставляли отвечать на вопросы: «Где проходят собрания Свидетелей Иеговы? Кто приходит на собрания? Как фамилии старейшин? Какой пароль у тебя на телефоне?», – сообщается на сайте организации.

Напомним, 15 февраля в Сургуте силовики накрыли ячейку экстремистской религиозной секты «Свидетели Иеговы». Организация вела в городе пропагандистскую работу с населением, ее участники распространяли запрещенную литературу, осуществляли вербовку новых членов, убеждали адептов разорвать отношения с родственниками и т.д.Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 и ч.2 ст.282.2 УК РФ и ч.1.1 ст.282.2 УК РФ.

Задержанные члены секты были доставлены в здание следственного комитета. «Во время допроса они отказывались оговорить себя и своих единоверцев. После ухода дежурного адвоката их связывали скотчем руки за спиной и избивали, раздевали догола, обливали водой и применяли электрошокер. Истязания продолжались на протяжении нескольких часов», – сообщается нас сайте «Свидетелей Иеговы».

По данным членов секты, сейчас как минимум трое адептов остаются в СИЗО, в отношении 19 человек возбуждены уголовные дела.

«Те из верующих, кто были отпущен, зафиксировали телесные повреждения и обратились в надзорные органы. Верующие будут добиваться тщательного расследования садистского обращения, выявления организаторов и участников пыточного конвейера», – говорят члены организации.

В следственном комитете опровергли обвинения в пытках. «Это непонятные обвинения, опубликованные на непонятном сайте запрещенной в России организации. Никаких пыток, никаких незаконных методов мы не применяем. Распространение этой информации – метод защиты, который избрали члены «Свидетелей Иеговы». Официальных заявлений от тех, к кому якобы применялись пытки, в следственный комитет не поступало», – заявил «Новому Дню» и.о. обязанности старшего помощника руководителя управления по взаимодействию со СМИ Олег Меньших.

Сургут, служба информации

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