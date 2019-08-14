Члены СПЧ шокированы масштабами и безнаказанностью пыток в полиции ХМАО

В Сургуте люди, задержанные полицией, жалуются на пытки. Об этом заявил член Совета при президенте РФ по правам человека Андрей Бабушкин, который посетил с проверкой местный ИВС-1.

По его словам, в изоляторе правозащитники встретили много людей, которые пожаловались на применение к ним пыток до того, как они попали в ИВС.

«У одного помещенного под стражу проломлен череп, и мы застали его в тот момент, когда к нему приехал следователь, но не тот, что ведет его дело, а по делу, в котором он теперь является потерпевшим. Другой заключенный, находящийся под стражей уже 16 месяцев, рассказал нам о том, как его пытали, и показал страшные ожоги на обоих ногах. Уголовное дело не возбуждено, потому что его уверяют в том, что ожоги появились до задержания», – рассказал Андрей Бабушкин.

По словам члена Совета, он подробно расспросил только двух задержанных, но число жалующихся на пытки его просто поразило.

«Масштабы и безнаказанность пыток, надо сказать, меня шокировали. Я думаю, что нам нужно довольно серьезное внимание уделить проблеме необоснованного и недозволенного насилия на территории ХМАО и, может быть, даже посетить те места, которые нам называли в качестве мест, где пытки были применены», – сказал Бабушкин.

Он предположил, что ситуация со «Свидетелями Иеговы» может быть не каким-то изолированным событием, а надводной частью « айсберга насилия в правоохранительных органах, который к сожалению, по-видимому, здесь есть».

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека с 12 по 15 августа проводит выездное заседание в ХМАО. Правозащитники посетили образовательные организации, учреждения медицины и здравоохранения, социальные учреждения, места принудительного содержания граждан, провели встречи с бизнес-сообществом, судьями, редакторами и журналистами, посетили стойбища хантов, а также провели мониторинг экологической обстановки в регионе в связи с поступившими жалобами на загрязнение окружающей среды вследствие деятельности нефтедобывающих компаний.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 14.08.19

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