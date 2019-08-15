О пытках в полиции и СК Югры доложат президенту Путину

О пытках в Югре доложат президенту Путину. Об этом накануне, заявил глава Совета по правам человека Михаил Федотов. Правозащитник провел встречу с группой адептов религиозной организации «Свидетели Иеговы», которые несколько месяцев назад сообщали в СПЧ о применении к ним пыток.

Федотов сказал, что будет просить члена Совета Евгения Мысловского прилететь в Сургут и тщательным образом вместе с руководством окружной прокуратуры и следственного комитета ознакомиться со всеми материалам процессуальной проверки, которая проводилась по сообщением о применении пыток.

«Я абсолютно уверен в том, что Евгений Мысловский сможет представить Совету убедительные аргументы для доклада главе государства. Мы знаем, что президент очень негативно относится к фактам применения пыток. Мы помним его слова о том, что это абсолютно недопустимая практика, и поэтому в данном деле самая главная задача – докопаться до истины», – сказал председатель СПЧ.

Напомним, Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека с 12 по 15 августа проводит выездное заседание в ХМАО. Правозащитники посетили различные учреждения, в том числе места принудительного содержания граждан.

13 августа член Совета при президенте РФ по правам человека Андрей Бабушкин, который посетил с проверкой сургутский ИВС-1, заявил, что шокирован масштабами и безнаказанностью пыток. Ситуацию со «Свидетелями Иеговы» он назвал надводной частью « айсберга насилия в правоохранительных органах, который к сожалению, по-видимому, здесь (в Югре – прим.ред.) есть».

Ханты-Мансийск, служба информации

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