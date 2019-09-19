В полиции Сургута умер задержанный мужчина

В отделении полиции Сургута погиб 48-летний мужчина. В понедельник, 16 сентября, он был задержан за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения.

«Он был оставлен в помещении для административно-задержанных лиц. Утром мужчину обнаружили без признаков жизни. По предварительным данным он скончался от заболевания сердца», – сообщили в СУ СКР по ХМАО и уточнили, что для установления точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, что в Югре распространена практика насилия в правоохранительных органах. Особенно часто на пытки жалуются люди, задержанные полицией Сургута. В августе 2019 года член Совета при президенте РФ по правам человека Андрей Бабушкин, который посетил с проверкой сургутский ИВС-1, заявил, что шокирован масштабами и безнаказанностью пыток.

УМВД Сургута с июля 2019 года возглавляет силовик с Ямала – бывший замначальника УМВД по ЯНАО Руслан Кондрашов, ранее носивший имя Нурлан Кабдрашов.

Сургут, служба информации

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