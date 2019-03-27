Следователи Югры ответили на жалобы сектантов: применяли силу при сопротивлении

Следователи официально опровергли информацию о том, что пытали при задержании сектантов ячейки «Свидетелей Иеговы» в Сургуте. Эта секта запрещена в России. Следственное управление СК ХМАО в среду, 27 марта, опубликовало итоги проверки по заявлению иеговистов. В нем говорится, что задержанные активно сопротивлялись, поэтому силовикам пришлось применить приемы захвата, но правоохранители при этом не нанесли серьезных увечий сектантам. А вот ожоги участники яейки получили где-то в другом месте.

Как сообщалось ранее, ячейка «Свидетелей Иеговы» была раскрыта в феврале 2019 года в Сургуте. Ранее такую же организацию обнаружили в Урае. Активные члены секты были задержаны. В конце февраля иеговисты опубликовали заявление о том, что их в следственном управлении подвергли жестоким пыткам для получения информации.

В следственном управлении 27 мрта сообщили, что поводом для официальной проверки стали в том числе сообщения в СМИ, а также девять заявлений от иеговистов, которые поступили в другие правоохранительные органы. «В связи с оказанием активного сопротивления перед производством обыска в отношении нескольких участников следственных действий были применены боевые приемы, что способствовало получению незначительных гематом и ссадин на ногах», – говорится в сообщении СУ СК ХМАО. Там не подтверждают информацию о пытках током: эксперты сообщили, что ожоги получены не в день проведения следственных действий, они «были образованы позже». «При этом, у нескольких заявителей, сообщивших о применении к ним насилия, судебно-медицинская экспертиза вообще не выявила каких-либо телесных повреждений», – говорится в заявлении следователей.

В СУ СК ХМАО полагают, что иеговисты намеренно распространяют информацию о пытках, чтобы дискредитировать силовиков. Там уверяют, что проводят проверку по каждому заявлению, несмотря на то, что такие жалобы часто пишут фигуранты уголовных дел.

Стоит отметить, что следственные органы нередко сталкиваются с такой «активной линией защиты» фигурантов уголовных дел. И по каждой жалобе на действия следователей, каждому доводу о нарушении прав сотрудниками следственного управления обязательно проводится тщательная проверка.

Сургут, служба информации

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