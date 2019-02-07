В Югре задержали сектантов

В Урае обнаружили членов нелегальной религиозной организации «Свидетели Иеговы», в отношении участников возбуждено уголовное дело. Спецоперацию по их выявлению провели сотрудники полиции совместно с ФСБ, сообщают 7 февраля 2019 года в пресс-службе окружного полицейского Главка. Там напоминают, что деятельность этой организации решением Верховного Суда РФ признана незаконной.

Как выяснили силовики, в Урае сектанты «работали» с июля 2017 по июль 2018 года. Их организация называлась «Собрание». «Последователи пропагандировали свое превосходство над другими жителями. Кроме того, члены экстремистской организации проводили тайные сборы, где вырабатывали планы деятельности и изучали экстремистскую идеологию. Также они вербовали новых членов из числа жителей Югры, а также побуждали «новичков» к разрыву родственных и семейных отношений, непризнанию органов госвласти», – рассказали в пресс-службе МВД ХМАО.

Силовики провели обыски по месту жительства и работы участников запрещенной организации: изъята экстремистская литература, компьютеры, сотовые телефоны. В отношении членов «Свидетелей Иеговы» Урая возбуждено уголовное дело.

Урай, служба информации

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