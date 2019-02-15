В Сургуте силовики накрыли ячейку экстремистов

В Сургуте силовики накрыли ячейку запрещенной в России экстремистской религиозной секты «Свидетели Иеговы». Организация вела в городе пропагандистскую работу с населением, ее участники распространяли запрещенную литературу, осуществляли вербовку новых членов, убеждали адептов разорвать отношения с родственниками и т.д.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 и ч.2 ст.282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации и участие в ней) и ч.1.1 ст.282.2 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации).

«По подозрению в совершении преступлений задержано несколько наиболее активных членов религиозной организации. В ближайшее время им будут предъявлены обвинения и решен вопрос об избрании меры пресечения», – сообщили в СУ СКР по ХМАО.

Напомним, в начале февраля 2019 года деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы» была пресечена на территории Урая.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 15.02.19

В Сургуте задержали вооруженного мужчину (ВИДЕО). / В Тюменской области на треть выросло число самоубийств. / Опубликовано видео задержания киллеров, которые расстреляли авторитета в Нижневартовске (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»