Запрещенные «Свидетели»: казнить нельзя помиловать

Что будет с запрещенными в России «Свидетелями Иеговы» – продолжат ли новые приговоры линию, начатую орловским судом, который отправил на шесть лет в колонию подданного Дании, пастора Денниса Кристенсена, или список экстремистских организаций может быть пересмотрен? Насколько оправдано применение таких суровых мер к людям, которые вели миссионерскую деятельность, присущую практически любой религиозной конфессии? Не окажутся в списке экстремистов в России вслед за запрещенными «Свидетелями Иеговы» другие подобные общины?

Дискуссия о перспективах работы таких организаций разгорается с новой силой на фоне очередных обвинений Запада в недемократичности России после приговора датскому пастору. С одной стороны, мнения, что положение запрещенных в РФ «Свидетелей Иеговы» может измениться, звучит даже от депутатов Федерального Собрания, с другой – видные представители Русской православной церкви настаивают, что деятельность любых организаций, имеющих внешние центры управления, должна быть подконтрольна, но при этом вопрос об истинности религии не может являться поводом для преследования.

В частности, бывший глава Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Московской патриархии протоиерей Всеволод Чаплин в интервью РИА «Новый День» обратил внимание, что ситуация вокруг запрещенных в РФ «Свидетелей Иеговы» действительно неоднозначна. Но при этом он подчеркнул, что эта организация совершала много противоправных действий, в том числе в миссионерстве, не обозначая своего полного названия даже на литературе. «Я был сам этому много раз свидетелем и проверял это, когда общался на улице с их миссионерами», – сказал он.

«Я считаю, что все организации, имеющие определенные внешние центры, должны быть у нас под особым контролем и не должны иметь преференций. Но мне видится неправильным, что этой запрещенной в РФ организации ставят в вину то, что они утверждают об истинности только своей религии», – отметил Чаплин.

По его словам, «любой по-настоящему верующий человек считает, что только его вера истинна, а остальные – ложны». «Я считаю именно так. Всякие идеи плюрализма истины и тому подобных отживших себя убеждений полностью лишают веру смысла. По смыслу разъяснений Верховного суда запрещено у нас не утверждение об истинности своей религии и ложности остальных, а пропаганда исключительности тех или иных людей по принципу отношения к религии. Если положим, я говорю, что православные хуже или лучше – это незаконно. Но если я говорю, что православие истинно, а иеговизм – заблуждение, я имею на это полное право», – подчеркнул протоиерей.

По его мнению, в законе нужно более ясно сказать на всех уровнях запрещается именно пропаганда неполноценности или превосходства людей по религиозному признаку.

«Что касается списка экстремистов… Я считаю, что запрещенная в РФ организация «Свидетели Иеговы» много раз нарушала правила миссионерской деятельности и в связи с этим ее миссионерская деятельность должна быть ограничена. Я бы в принципе ограничивал деятельность любых организаций, имеющих внешние центры», – сказал Чаплин.

В то же время в интервью РИА «Новый День» депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин выразил надежду, что решение Верховного суда в отношении запрещенных «Свидетелей Иеговы» будет пересмотрено. «Мы, конечно, понимаем, как у нас формируется прецедентное право. Оно формируется не на основании состязательности сторон, а на основании перетягивания каната между общественным мнением и органами власти. Понятно, что мнение первого лица имеет значение, но мы также понимаем, что далеко не всегда оно учитывается всеми его подчиненными и органами власти. Помните, Путин говорил, что очень странно, когда преследуют [запрещенных в России] «Свидетелей Иеговы» [11 декабря 2018 года за заседании СПЧ]? А после этого было принято известное решение по датскому проповеднику [подданный Дании Деннис Кристенсен приговорен судом г. Орла к 6,5 годам лишения свободы]», – отметил Шеин.

«Учитывая, что закон Яровой совершенно справедливо подвергался критике за его расплывчатость и размытость, учитывая вместе с тем, что наша власть не очень любит пересматривать нормы права, я полагаю, что здесь будет формироваться судебно-прецедентное право, и надеюсь, что оно будет положительным», – пояснил свою позицию Шеин.

По его мнению, законодательство в этой части необходимо пересмотреть. «Вообще, по-хорошему, конечно, надо весь этот закон переписывать, и большую часть его отменять, – считает парламентарий. – Не полностью отменять, там есть отдельные здравые элементы. И, конечно, нужно убирать преследование людей по их религиозным взглядам».

Депутат Госдумы от ЛДПР, экс-глава думского комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Ярослав Нилов также не исключает, что «ситуация с точки зрения наделения [запрещенных «Свидетелей Иеговы»] правовым статусом «может измениться». Нилов напомнил, что фракция ЛДПР единственная не голосовала «за» закон Яровой. «Религиозный вопрос очень тонкий, деликатный, очень личный. Не надо лезть человеку в душу. Поэтому регулирование, особенно на стадии правопримения, должно быть очень деликатным, осторожным и продуманным с точки зрения всевозможных последствий», – подчеркнул парламентарий в комментарии РИА «Новый День».

При этом Нилов обратил внимание, что вопросы возникают не только к нормам закона, но и к их правоприменению, и напомнил о резонансной истории с судом на Сахалине, который решил включить в список экстремистских несколько сур Корана.

«Но мы должны понимать, что в эту организацию активно и очень долго вовлекали наших граждан, – отметил также депутат. – В том числе людей состоятельных, людей, которые имеют определенное влияние на общественное мнение, которые находятся на различных должностях в системе государственной власти и местного самоуправления. И мы должны понимать, что ликвидация этой организации не означает, что люди отказались от своих религиозных взглядов. Тем более, что Конституцией гарантирована свобода совести и вероисповедания, любой гражданин может верить – или не верить, и в любой момент поменять религию».

Парламентарий также напомнил, что запрещенные в РФ «Свидетели Иеговы» – достаточно старая религиозная организация, которая начинала работу в России как группа, и в те годы власть, напротив, принимала меры, чтобы она зарегистрировалась. «В 90-е годы данная организация очень активно работала, распространяя свои материалы, и работала не только на улицах и в общественных местах, но и в учебных заведениях – как, кстати, и другие религиозные организации», – сказал Нилов.

В то же время депутат уточнил, что «каждая организация по-разному себя ведет, но в любом случае стиль навязывания своей религиозной идеологии присутствовал, присутствует и будет присутствовать». «Это борьба за умы, за последователей», – подчеркнул он.

«Свидетели Иеговы» были запрещены в России в апреле 2017 года решением Верховного суда, который признал организацию экстремистской. К августу в список запрещенных были внесены все общины «Свидетелейй Иеговы», которые действовали в РФ.

В декабре 2018 года на заседании президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека неоднократно звучали мнения о том, что запрещенные в РФ «Свидетели Иеговы» вряд ли могут называться экстремистами: то, что они не разрешают переливать себе кровь, не означает, что они призывают к насилию или оправдывают его.

При этом, как отметила на заседании политолог Екатерина Шульман, в российском списке причастных к террористической и экстремистской деятельности значится 489 организаций – и 404 из них являются общинами «Свидетелей Иеговы». На том же заседании президент РФ призвал «внимательно с этим разобраться».

Первый приговор по делу запрещенных в РФ «Свидетелей Иеговы» был вынесен в феврале 2019 года: в Орле датский подданный Деннис Кристенсен был приговорен к шести с половиной годам лишения свободы. Ему было предъявлено обвинение в организации экстремистского сообщества – общины запрещенных «Свидетелей Иеговы».

Уже после этого советник президента Михаил Федотов, комментируя «Интерфаксу» ситуацию с запретом религиозной организации, сообщил, что решение Верховного суда «может быть пересмотрено».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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