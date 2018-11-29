Прах керченского стрелка тайно захоронили под чужой фамилией

Студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, устроивший 17 октября вооруженную атаку на образовательное учреждение, в котором учился, был кремирован и похоронен под чужой фамилией. Похороны состоялись две недели назад, сообщает «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Телеканал отмечает, что прощальная церемония состоялась на средства, собранные теми, кто сочувствует матери 18-летнего убийцы. Всего им удалось собрать 101 тысячу рублей. В письме, которое было приложено к переводу, они посоветовали женщине посоветовали не опускать руки».

После массового убийства в колледже мать Рослякова в течении месяца находилась в больнице, а когда выписалась, была вынуждена сменить место проживания из-за того, что прежний адрес стал известен недоброжелателям. По словам бывшей соседки, не столь давно она посещала квартиру, чтобы выбросить вещи сына. «Ей стыдно перед людьми, больно и обидно, никак она себя не чувствует. Она ушла на съемную квартиру, но даже мне не сказала, куда именно. Со второго адреса ее и вовсе соседи выгнали. Боятся, сказали», – сообщила она.

Отметим, что вчера, 28 ноября, стало известно, что Совет министров Республики Крым выделил из резервного фонда более 9 млн рублей на аварийно-восстановительные работы в Керченском политехническом колледже.

Как писал «Новый День», нападение на Керченский политехнический колледж 18-летний студент учебного заведения Владислав Росляков совершил днем 17 октября. Он подорвал взрывное устройство в столовой учебного заведения, расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой. Жертвами атаки стали 20 человек, как минимум 73 получили ранения. Первоначально было возбуждено уголовное дело по статье «теракт», позже его переквалифицировали на статью о массовом убийстве.

Керчь, Иван Гридин

Керчь. Другие новости 29.11.18

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