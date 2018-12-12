В больницах продолжают лечение 15 раненых при атаке на керченский колледж

После теракта в Керченском политехническом колледже в больницах остаются 15 пострадавших, из них 11 детей. Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения республики Крым Валентин Савченко.

По его данным, в краснодарской клинике продолжает лечение один ребенок, в Москве на лечении находятся 13 человек, в том числе 10 детей, передает РИА «Новости». Одного взрослого в понедельник, 10 декабря, перевели из Краснодара в керченскую больницу, добавил чиновник.

Ранее, 22 ноября, крымский минздрав сообщил, что из больниц Крыма выписаны последние пациенты из 25 пострадавших во время атаки на колледж. Отмечалось, что на тот момент на лечении в Москве остаются 10 человек (7 детей и 2 взрослых) и двое взрослых в Краснодаре.

Атаку на Керченский политехнический колледж студент четвертого курса учебного заведения Владислав Росляков совершил днем 17 октября. Он подорвал взрывное устройство в столовой учебного заведения, расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой в библиотеке колледжа. Жертвами атаки стали 20 человек, как минимум 73 пострадали. Первоначально было возбуждено уголовное дело по статье «теракт», позже его переквалифицировали на статью о массовом убийстве.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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