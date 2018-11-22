Все пострадавшие в керченской бойне выписаны из крымских больниц

Последние пациенты из 25 пострадавших во время нападения в политехническом колледже Керчи выписаны из больниц Крыма.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«По состоянию на среду, на стационарном лечении в Крыму пострадавшие отсутствуют», – рассказали в ведомстве.

Пока остаются на лечении в Москве 10 человек (7 детей и 2 взрослых) и двое взрослых в Краснодаре.

Напомним, днем 17 октября 18-летний студент политеха Владислав Росляков совершил нападение на учебное заведение. Он подорвал взрывное устройство в столовой учебного заведения, расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой. Жертвами атаки стали 20 человек, как минимум 73 пострадали.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 22.11.18

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