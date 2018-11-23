В Керчи обсуждают установку памятника жертвам бойни в колледже

В администрации Керчи рассматривается вопрос об установке памятника жертвам керченской бойни, произошедшей 17 октября.

Каким будет мемориал и место для его установки, пока неизвестно. Этот вопрос еще находится в стадии обсуждения, сообщил замглавы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев в комментарии изданию «КП – Крым». По его словам, предложено несколько вариантов мемориала, все они обсуждаются.

Не исключено, что памятник появится возле здания политехнического колледжа, где произошла трагедия. Кроме того, рассматривается вариант установки стелы на участке городского кладбища Керчи, где похоронены жертвы бойни. По словам Дилявера Мельгазиева, «есть предложение выделить место под памятник возле учебного заведения». Однако, перед тем, как принять какое-либо решение по данному варианту, чиновники советуются с психологами и студентами учебного заведения – «не нанесет ли это дополнительную психологически травму», отметил он.

Как сообщал «Новый День», нападение на Керченский политехнический колледж 18-летний студент учебного заведения Владислав Росляков совершил днем 17 октября. Он подорвал взрывное устройство в столовой учебного заведения, расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой. Жертвами атаки стали 20 человек, как минимум 73 получили ранения. Первоначально было возбуждено уголовное дело по статье «теракт», позже его переквалифицировали на статью о массовом убийстве.

Накануне стало известно, что из крымских больниц были выписаны последние пациенты из 25 пострадавших во время атаки на колледж. Пока остаются на лечении в Москве 10 человек (7 детей и 2 взрослых) и двое взрослых в Краснодаре.

Керчь, служба информации РИА «Новый День»

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