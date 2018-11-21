Яровая предложила Госдуме усложнить правила покупки оружия

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая подготовила законопроект, предполагающий ужесточение правил приобретения огнестрельного гладкоствольного оружия, сообщает пресс-служба депутата. Инициатива уже направлена в экспертный совет фракции «Единая Россия» и нашла поддержку руководителей профильных комитетов нижней палаты парламента.

Яровая предлагает ввести ряд дополнительных требований к молодым людям, желающим получить лицензию на приобретение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия (один из видов оружия для самообороны) и охотничьего билета (удостоверение на охоту). Парламентарий считает, что для получения соответствующих документов лица не достигшие возраста 21 год помимо необходимых сегодня документов должны предоставить характеристику с места работы или учебы, справку о доходах, а также копию налоговой декларации или иного документа, подтверждающего размер и источник дохода.

Народная избранница также считает, что при получении лицензии молодые люди должны в обязательном порядке проходить собеседование, которое будут проводить представители федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия (сейчас эти функции исполняет Росгвардия). Законопроект, как уточнили в пресс-службе Яровой, не будет распространяться «на лиц, служивших в армии, лиц, для которых охота является традиционным образом жизни», а также на граждан старше 21 года и тех, у кого уже есть разрешение на оружие.

«Сегодня с 18 лет молодые люди могут приобретать несколько видов оружия. Но лишь огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие – охотничье оружие и оружие для самообороны – обладает повышенной убойной силой, но при этом не требует для приобретения никаких дополнительных оснований, кроме охотничьего билета, который является главным правоустанавливающим документом в получении лицензии на приобретение охотничьего оружия», отметила парламентарий.

Напомним, 15 ноября предложение о повышении минимального возраста для покупки оружия с 18 лет до 21 года поддержала Росгвардия. Необходимость подобных изменений в ведомстве связали с нападением на Керченский политехнический колледж в октябре. Тогда 18-летний студент, у которого было легально купленное оружие, устроил стрельбу в образовательном учреждении, а также взорвал бомбу. Тогда погибли 20 человек и сам нападавший. Ранения получили более 50 человек.

Москва, Иван Гридин

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