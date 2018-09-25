В Крыму анонсируют скорое открытие химзавода в Армянске и торопят Росприроднадзор

Власти Крыма не исключают возобновления работы химзавода в Армянске в ближайшее время.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в правительстве уверены, что это не ухудшит ситуацию в регионе.

«Думаю, в скором времени мы сможем говорить о запуске завода «Титан». На самом предприятии ведется работа по инвентаризации газоочистных систем, при необходимости происходит замена фильтрующих каналов. Мы ждем заключения от Росприроднадзора по поводу запуска завода. По поручению (вице-премьера) Дмитрия Козака, Минприроды РФ признано единственным федеральным органом, который разработает и представит методические рекомендации по возобновлению работы предприятия и дальнейшего функционирования кислотонакопителя», – цитирует зампреда крымского правительства Юрия Гоцанюка пресс-служба Совета министров республики.

Напомним, ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что завод – армянский филиал ООО «Титановые инвестиции», может быть запущен только после модернизации, чтобы его работа не создавала опасности для здоровья населения. Глава администрации Армянска Василий Телиженко сообщил, что руководство предприятия должно выполнить все требования контролирующих органов.

Кроме того, в правительстве настаивали, что владельцы завода должны полностью профинансировать восстановительные работы и пригрозили, в ином случае, национализацией.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь с 23 на 24 августа произошло испарение содержимого накопителя кислоты химзавода. Эксперты зафиксировали превышение допустимой нормы концентрации сернистого ангидрида в пять раз в сентябре, после чего из Армянска и вывезли детей в санатории и лагеря. Режим ЧС в городе был введен 14 сентября, но его отменили уже 23 сентября.

Между тем, в правительстве Крыма рассказали о работе научных организаций и об ожидании заключений специалистов для определения подходящего способа ликвидации последствий химического выброса.

Ученые должны установить, какие мероприятия следует провести с кислотонакопителями, чтобы они не создавали опасных для жизни и здоровья крымчан проблем.

20 сентября республиканские медики заявили, что жалобы пострадавших жителей Армянска вызваны «осенью и стрессами».



Армянск, Дмитрий Нестеренко

Армянск. Другие новости 25.09.18

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