Власти Крыма разделили во времени действия МЧС и выводы учёных по ситуации в Армянске

По мнению власти, школы и детсады Армянска готовы к приему детей, ранее вывезенных из города – в населенном пункте отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный после выброса с химзавода.

Об этом корреспонденту РИА «Новый День» сообщил глава администрации города Василий Телиженко.

«Режим ЧС был отменен, так как в течение недели никакие показатели не превышали предельно допустимых концентраций. Все в пределах нормы. Режим ЧС был введен по этим показателям – для того, чтобы мы могли пользоваться резервным фондом», – объяснил глава администрации.

По словам Телиженко, несмотря на отмену, по рекомендации оперативного штаба, режима ЧС, усиленный мониторинг за экологической ситуацией продолжается, отбираются пробы.

Напомним, режим ЧС в городе был введен 14 сентября. Сам инцидент – испарение содержимого накопителя кислоты предприятия – армянского филиала ООО «Титановые инвестиции», произошел в ночь с 23 на 24 августа. Эксперты зафиксировали превышение допустимой нормы концентрации сернистого ангидрида в пять раз в сентябре, после чего из Армянска и вывезли детей в санатории и лагеря.

Ранее в правительстве Крыма сообщили о работе научных организаций и ожидании заключений специалистов для определения подходящего способа ликвидации последствий химического выброса. Как пояснил Василий Телиженко, привлечение ученых следует рассматривать как отдельное направление работы по экологической ситуации в Армянске.

«Ученые работают по тому, что будет дальше с кислотонакопителями, определяют, какие мероприятия необходимо будет там проводить, в том числе и по заводу», – пояснил Телиженко, добавив, что в качестве одного из подходящих вариантов может быть рассмотрена, в том числе, и рекультивация, но все решения будут приниматься и утверждаться специальной комиссий.

По словам главы администрации, временно приостановленный химзавод будет снова запущен только после того, как его руководство выполнит все требования контролирующих органов.

Как сообщал «Новый День», ранее информация правительства Крыма о концентрации вредного вещества в Армянске со ссылкой на Роспотребнадзор ввела в заблуждение СМИ. Крымские, украинские и часть российских изданий дали противоположную оценку ситуации в городе вечером 17 и утром 18 сентября.

Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская пояснила агентству, что материалы по исследованиям ситуации в Армянске передаются в оперативный штаб, на сайте ведомства их не размещают, и уточнила, что те, кто размещал информацию на правительственном сайте – «пропустили в первой фразе ключевое слово...".

Двумя днями позже, направленные в город республиканские врачи-специалисты заявили, что жалобы пострадавших в Армянске вызваны «осенью и стрессами».

Армянск, Леонид Маковецкий

Армянск. Другие новости 24.09.18

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