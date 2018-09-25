Минобраз Крыма: дети возвращаются в Армянск под гарантии безопасности от республиканского оперативного штаба

В министерстве образования, науки и молодежи Крыма получили все гарантии безопасности от штаба по ситуации в Армянске, перед тем как было организовано возвращение детей в город.

В этом корреспондента РИА «Новый День» заверили в пресс-службе министерства.

«Надзорные службы сказали, что пребывание детей в Армянске безопасно. Поэтому была команда централизованно детей из мест временной дислокации в лагерях и санаториях перевозить в Армянск», – рассказали в министерстве.

Напомним, в ночь с 23 на 24 августа произошло испарение содержимого накопителя кислоты химзавода – армянского филиала ООО «Титановые инвестиции». В начале сентября правительство поручило организовать вывоз детей из города, настаивая на том, что это следует расценивать не как эвакуацию, а как «предупредительные меры»: эксперты зафиксировали превышение допустимой нормы концентрации сернистого ангидрида в пять раз. 14 сентября в городе был введен режим ЧС, а отменили его 23 сентября.

В то же время, направленные в Армянск для проведения осмотров врачи узких специальностей заявили, что жалобы местных жителей вызваны «осенью и стрессами».

В Минобразе Крыма уверены, что решение по возвращению детей в город принималось с учетом аргументированной позиции всех ведомств, задействованных для контроля ситуации в городе после экологического инцидента: «Те службы, которые контролируют ситуацию в Армянске, должны, соответственно, понимать свою ответственность в этом вопросе», – сообщили в пресс-службе министерства.

Как уже сообщал «Новый День», накануне в правительстве Крыма не исключили, что работа завода может быть возобновлена в ближайшее время, после получения соответствующего заключения Росприроднадзора. До этого глава администрации Армянска Василий Телиженко сообщил, что руководство предприятия должно выполнить все требования контролирующих органов, а депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заверил, что завод запустят только после модернизации.

Также в правительстве настаивали, что владельцы завода должны полностью профинансировать восстановительные работы, пригрозив национализацией за возможный отказ.

Напомним, оперативный республиканский штаб по ликвидации последствий химвыброса в Армянске, с целью координации всех органов и служб, задействованных в ЧС, создан 4 сентября. Возглавил штаб глава Крыма Сергей Аксенов.

Армянск, Дмитрий Нестеренко

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