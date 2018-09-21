Власти Крыма не определились со способами ликвидации последствий химвыброса в Армянске

В правительстве Крыма ожидают заключений специалистов по ситуации в Армянске для определения подходящего способа ликвидации последствий химического выброса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одним из возможных вариантов глава Крыма Сергей Аксенов назвал строительство завода по нейтрализации кислот.

«Как только будут письменные заключения и рекомендации Росприроднадзора и Роспотребнадзора, то мы тут же сделаем выводы, какой мощности должно быть производство, какие виды растворов для локализации ситуации нужно будет применять», – приводит слова Аксенова «РИА Новости».

«Органолептическим способом, на палец там, мерить концентрацию каких-то веществ я не в состоянии. Поэтому, как только путь будет выбран, я организую всю работу, найдем все варианты..», – в свою очередь цитирует главу Крыма «Крыминформ».

Аксенов добавил, что все затраты государства на ликвидацию последствий выброса должны быть компенсированы армянским филиалом ООО «Титановые инвестиции».

Тем временем, следователи продолжают выяснять причины произошедшего: «Прокуратура и Следственный комитет опросили более 150 человек. Как только будут официальные заключения комиссии, будет и решение вопроса. Пока же можно сделать выводы на основании заключений научных организаций», – сказал Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», испарение содержимого накопителя кислоты химзавода произошло в ночь с 23 на 24 августа. В сентябре было зафиксировано превышение допустимой нормы концентрации сернистого ангидрида, после чего из Армянска вывезли детей в санатории и лагеря.

После того как эксперты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации более чем в пять раз, 14 сентября в городе объявили режим ЧС. С 19 сентября в городе начали вести приемы врачи узких специальностей.

По информации главы администрации Армянска Василия Телиженко, сейчас в кислотонакопитель сбрасывается вода. Также сообщалось об использовании фосфогипса для обработки резервуара в целях улучшения экологической ситуации.

Армянск, Леонид Маковецкий

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