Информация правительства Крыма о концентрации вредного вещества в Армянске ввела в заблуждение СМИ

На официальном портале правительства Крыма опубликовали данные мониторинга загрязнения атмосферного воздуха на севере полуострова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в сообщении за 18 сентября, в котором источником информации указывается межрегиональное управление Роспотребнадзора, говорится о том, что превышений среднесуточных концентраций серы диоксида и водорода хлорида в Армянске по отобранным 17 сентября пробам выявлено не было.

Между тем, в этом же сообщении ниже приведены результаты проведенных исследований, согласно которым опасное превышение среднесуточных концентраций водорода хлорида все же было зафиксировано. Превышение вещества в 1,86 раз выявили на улице Быстрова в Армянске, а также по адресу «микрорайон 1, дом 1» – в 1,94 раза. Кроме того, зафиксировали превышение в 2,1 раза среднесуточных концентраций водорода хлорида и в селе Перекоп на улице Толбухина, 36.

В результате опубликования такой противоречивой информации крымские СМИ написали о безопасной обстановке на севере Крыма, а украинские и некоторые российские вышли с утра с тревожными заголовками – о превышении концентрации «в два раза». Причем обе противоположные оценки, как пояснили позже в Роспотребнадзоре, оказались на тот момент некорректными. Отметим, что во всех публикациях авторы ссылались на одну и ту же информацию на сайте правительства республики.

По словам руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Натальи Пеньковской, материалы по исследованиям ситуации в Армянске передаются в оперативный штаб, на сайте ведомства их не размещают.

«Они (разместившие публикацию на портале правительства – прим. «НД») пропустили в первой фразе ключевое слово «фоновых» – то есть, превышение фонового уровня для Армянска и Перекопа действительно не выявлено. Это то, о чем я говорила ранее – все промышленные регионы имеют определенный многолетний фон, который отличается от, скажем так, непромышленных регионов по разным загрязняющим веществам. Где-то это, допустим, взвешенные вещества, где угольная пыль, где-то это могут быть соединения загрязняющих веществ как в Армянске – сернистый ангидрид», – пояснила корреспонденту РИА «Новый День» Наталья Пеньковская.

По какой причине исчезло «ключевое слово» осталось неясным. При этом глава управления добавила, что заголовок опубликованной на сайте правительства информации на текущий момент, по ее мнению, можно уже не считать противоречивым, так как последний мониторинг не выявил превышений по нормам.

Между тем, 18 сентября на портале Совмина также появилась информация министерства экологии и природных ресурсов, согласно которой, по состоянию на 17 сентября, превышений предельно допустимых концентраций хлорида водорода в атмосферном воздухе Армянска и села Перекоп установлено не было. До этого, со ссылкой на подведомственный министерству «Центр лабораторного анализа и технических измерений», сообщалось о превышении ПДК – его зафиксировали 13 сентября в районе накопителя кислоты армянского филиала ООО «Титановые инвестиции» и в самом Армянске. По данным министерства, в районе дамбы между кислотонакопителем и озером было зафиксировано максимальное разовое превышение загрязняющего вещества в 7,9 ПДК, в селе Перекоп – в 6,5 ПДК, в Армянске – 2 ПДК.

Как уже сообщал «Новый День», испарение содержимого накопителя кислоты, который используется армянским филиалом ООО «Титановые инвестиции», произошло еще в августе – в ночь с 23 на 24.

4 сентября в правительстве приняли решение организовать вывоз детей из Армянска, направив их в лагеря и санатории, после того как эксперты зафиксировали в городе превышение допустимой нормы концентрации сернистого ангидрида. Также было принято решение о временном прекращении работы завода.

Режим чрезвычайной ситуации в Армянске объявили только 14 сентября, когда специалисты зафиксировали превышение ПДК более чем в пять раз. 18 сентября в министерстве здравоохранения пообещали направить в город врачей узких специальностей для проведения медицинских обследований жителей города.

Напомним, ранее российский политолог Олег Бондаренко раскритиковал власти Крыма за медлительность в оказании срочной помощи жителям и попустительство владельцу химзавода украинскому олигарху Дмитрию Фирташу.

Симферополь, Дмитрий Нестеренко

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