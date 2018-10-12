«Горьковатый привкус во рту»: журналисты федерального телеканала рассказали о резком химическом запахе в районе Армянска

Пока власти продолжают отстаивать официальную версию о нормальной экологической обстановке в Северном Крыму, журналисты подтвердили, что жалобы местных жителей оправданы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители федеральных СМИ, лично посетившие регион, утверждают, что воздух, действительно, тяжелый.

«Сейчас наша съемочная группа находится в селе Перекоп. Здесь мы работаем уже несколько часов – кстати, недалеко от завода «Крымский титан», который до сих пор не работает. Эту информацию подтверждают и местные жители. Сегодня в социальных сетях появились многочисленные посты о том, что ситуация на севере Крыма ухудшилась, и в воздухе снова появился неприятный запах. Да, неприятный запах снова появился – мы его ощущаем. Кроме того, чем дольше находишься на свежем воздухе, тем сильнее чувствуешь еще и горьковатый привкус во рту», – рассказала журналист Анастасия Калугина в эфире телеканала «Вести Крым».

По ее словам, местные жители предполагают, что «все эти проблемы из-за кислотонакопителя» приостановленного химзавода. Однако в администрации Армянска информацию о новых выбросах опровергают.

Превышение в несколько раз допустимой нормы концентрации сернистого ангидрида эксперты зафиксировали в сентябре, после чего завод остановили, из Армянска начали вывозить детей в санатории и лагеря. Однако вскоре режим ЧС отменили, власти сообщили о нормализации обстановки, дети были возвращены в город.

Между тем, судя по всему, остановка работы завода не привела к улучшению экологической обстановки, так как испарения из кислотонакопителя продолжаются. Президент Крымской Академии наук, эколог Виктор Тарасенко заявил, что, несмотря на правильно предпринимаемую, «с точки зрения элементарной химии», локальную обработку известью мест выпуска кислоты в озеро-накопитель, – до сих пор «нет решения, что делать с громадной поверхностью самого накопителя (42 кв км)».

Тем временем, местные жители уже не ограничиваются жалобами в социальных сетях и напрямую требуют от властей реагировать на ухудшение экологии.

Группа родителей добилась встречи с главой администрации Василием Телиженко, рассказав о появившихся проблемах со здоровьем у их детей. Они обратили внимание на то, что чувствовали подобные симптомы и раньше – першение в горле, жжение в носу и привкус метала во рту. У детей – сыпь и ожоги слизистой. Однако Телиженко призвал жителей не думать, что реальная информация скрывается, и продемонстрировал отчеты по взятым пробам. В интервью СМИ он также высказал предположение, что некоторые горожане специально дестабилизируют обстановку.

«В социальных сетях есть определенная небольшая категория людей, которые пытаются дестабилизировать ситуацию, связанную с экологической обстановкой в городе. Хотел бы еще раз пояснить: у нас на сегодняшний день продолжается мониторинг ситуации Роспотребнадзором, Росприроднадзором, нашими экологами. По данным – с 18 сентября и заканчивая теперешним днем, ситуация в городе стабильна – превышений допустимых норм концентраций в городе не зафиксировано», – сказал в эфире телеканала «Крым 24» Телиженко.

О стабильности экологической обстановки в Армянске заявил и вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко, сообщив, что превышений по загрязняющим веществам не выявлено.

Таким образом, наблюдается парадоксальная ситуация: жители и журналисты фиксируют на месте резкий запах и металлический привкус во рту, а власти, ссылаясь на «результаты химических проб», продолжают говорить о «нормальной экологической обстановке».

Армянск, Дмитрий Нестеренко

Армянск. Другие новости 12.10.18

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