Экоактивистку из Армянска навестили полиция и прокуратура

Жительницу Армянска Екатерину Пивовар, инициировавшую встречу с главой города для получения разъяснений по экологической обстановке, посетили силовики.

Об этом корреспонденту РИА «Новый День» сообщила сама горожанка, уточнив, что к ней домой пришли сотрудник городского отдела МВД и представитель прокуратуры.

Они продемонстрировали активистке распечатку ее сообщения в одной из групп в соцсетях, где она предлагала местным жителям в определенное время собраться у здания администрации и встретиться с руководителем органа власти Василием Телиженко. Силовики предупредили ее о недопустимости нарушения законодательства РФ, к чему может привести организация несанкционированного митинга.

«Мне сказали прямым текстом: «Останьтесь дома. Зачем вам эти проблемы?». Я предложила им сразу привлечь меня к ответственности, так как дома собираться я не оставалась. Иначе как это – я всех позвала, а сама не пришла? Это был никакой не митинг. Я звонила главе администрации и просила просто выслушать нас, совершенно спокойно ответить на наши вопросы», – пояснила Пивовар.

Напомним, ранее горожанка рассказала об очередном ухудшении экологической обстановки в городе

По ее словам, встреча с Телиженко не принесла результатов – ничего нового побывавшие на встрече жители города не услышали. В то же время, Пивовар указала на то, что в материалах некоторых СМИ ее выставили «украинским провокатором». При этом она пояснила, что ее это не задевает, так как знающие ее местные жители отнеслись к утверждениям об «украинском провокаторе» со смехом – как к «бреду». Пивовар считает, что визит силовиков к ней может быть сигналом для других недовольных экологией горожан – снизить активность.

Между тем, после визита силовиков активистке начали поступать звонки правозащитников, предлагающих ей «защиту от давления со стороны властей». Однако Пивовар уверена, что не нарушала никаких законов, поэтому в подобных услугах пока не нуждается.

Также жительница Армянска утверждает, что местные медики вынуждены не разглашать информацию о влиянии ухудшившейся экологии на здоровье детей.

«С 9 на 10 октября, когда моему ребенку стало плохо, мы обратились в больницу, где нам поставили (диагноз) аллергический дерматит – на токсические воздействия. Так произошло, что после похода в администрацию у моего ребенка опять началась сыпь, он начал опухать и кашлять. Я отправила мужа в приемный покой, чтобы сделали укол. Видимо врачи получили «втык» – ребенку, который поступил с сыпью, отеком, поставили (диагноз) бронхит», – сказала Пивовар.

По ее словам, чтобы обратить внимание республиканских властей и СМИ на явную проблему с экологией в регионе, часть жителей намерены прийти на празднование Дня города в защитных масках.

Как уже сообщал «Новый День», ухудшение экологической ситуации накануне заметили представители федеральных СМИ, побывав в селе Перекоп – журналисты рассказали о неприятном запахе и горьковатом привкусе во рту.

Тем временем, о «стабильной обстановке» сообщают не только местные власти, но и в крымском правительстве.

Армянск, Дмитрий Нестеренко

Армянск. Другие новости 12.10.18

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