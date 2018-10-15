Инвестиционный хаос в Крыму привёл к истощению и мору животных на племзаводе

Животные учебно-опытного племенного птицеводческого завода в селе Фрунзе (Сакский район) оказались на грани выживания. Основным видом деятельности предприятия является производство племенной продукции птицеводства и животноводства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у предприятия закончились средства на покупку кормов. Из-за этого упал показатель по надою молока у коров, куры стали нести меньше яиц.

По свидетельству местных жителей, отсутствие корма привело к тому, что племенные телята рождаются мертвыми или очень слабыми.

«Подход инвестора вообще по-человечески не воспринимается. Я не понимаю, почему два месяца назад прекратилось финансирование нашего предприятия», – негодует в эфире телеканала «Крым 24» председатель Фрунзенского сельского совета Александр Маковоз, добавив, что представители инвестора предприятия в первую очередь должны дать пояснения местным жителям, которые работают на заводе.

Маковоз пообещал, что увольнения работников не будет, и отметил, что ситуацию с заводом взяли на контроль в министерстве сельского хозяйства республики.

«Предприятие оказалось в такой непростой ситуации в связи с тем, что, во-первых, оно в последнее время стало убыточным – в связи с тем, что потеряло своего непосредственного клиента, племенные предприятия, которые приобретали цыплят. Покупателей – предприятия на материковой части России, не смогли найти и для того, чтобы как-то существовать, вынуждены были перейти на производство пищевого яйца. И, к сожалению, данное переформатирование не привело к эффективной деятельности. На сегодняшний день предприятие имеет большие убытки. Поэтому на базе этого предприятия было согласовано инвестиционное соглашение. По нему инвестор должен был продолжать развитие как молочного (так) и птицеводства», – заявила в эфире телеканала заместитель министра Алиме Зарединова.

По ее словам, реализация инвестиционного соглашения находится в начальной стадии, процесс передачи имущества по нему продолжается. Целесообразно ли будет продолжать сотрудничество с инвестором, в правительстве примут решение после встречи с ним.

В пресс-службе министерства корреспонденту РИА «Новый День» сообщили, что точная причина прекращения финансирования предприятия станет известна после выезда руководства министерства и курирующих вице-премьеров на место – в правительстве намерены выяснить позицию инвестора. Встреча запланирована на 16 октября.

«Ситуация очень серьезная. Мы в курсе, разбираемся. Стараемся нормализовать», – сказали в министерстве.

В то же время, в пресс-службе ведомства не смогли уточнить данные о том, является ли инвестор крымским бизнесменом или представляет материковую организацию.

Напомним, проблема взаимопонимания инвесторов и региональной власти существует в Крыму не первый год.

Например, инвесторы не знают, какие санатории Крыма нуждаются в их деньгах. Директор по управлению инвестициями Ассоциации оздоровительного туризма Эмилия Сибирева отметила, что потенциальные инвесторы не проявляют интереса к крымским здравницам по целому ряду причин. Та же ситуация и с детскими здравницами.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов вынужден был признать, что руководители крымских министерств и комитетов проявляют некомпетентность при работе с потенциальными инвесторами. Добавив, что после общения с чиновниками бизнесменам хочется «выброситься из окна».

В конце прошлого года инвесторы массово дали задний ход из Крыма: были расторгнуты 10 соглашений, они касались строительства энергетических мощностей, жилых домов, животноводческого комплекса, реконструкции рекреационных объектов.

Еще 11 договоров находились в стадии расторжения. Среди них – строительство генерирующих мощностей, производство полимерных труб, стройматериалов и минералки, сельхозпредприятие в Белогорском районе и комплексное освоение территории по соседству с Оленевкой.

Поскандалить успели даже с кинокомпанией Михаила Пореченкова «Крым кино», которая «от греха подальше» перенесла планы по строительству киностудии из Симферополя в Севастополь, расторгнув инвестиционный контракт.

Как сообщал «Новый День», по словам первого заместителя председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина, нелояльность части жителей Крыма к России связана с недостатками в управлении республикой.

Сакский район, Дмитрий Нестеренко

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