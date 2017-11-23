Пойдем к другому: компания Пореченкова переносит киностудию из Симферополя в Севастополь

Кинокомпания «Крым кино» Михаила Пореченкова собирается организовать киностудию в Севастополе.

Как уже сообщал «Новый День» , в апреле 2016 года компания заключила инвестиционное соглашение с правительством Крыма, предполагающее строительство в Симферополе киностудии площадью около 2,5 тысяч квадратных метров. Общий размер инвестиций оценивался в 59,5 млн рублей.

Киностудию планировалось создавать на территории бывшего цементного завода. Однако инвесторы не смогли договориться с собственниками: один пошел навстречу, но потом оказалось, что есть и другой собственник, который в переговорах не участвовал.

Были у инвесторов претензии и к самой территории: они рассчитывали на подготовленную инфраструктуру, а им предложили участок с одним большим ангаром.

В результате было принято решение расторгнуть контракт.

И теперь, по словам Михаила Пореченкова, проект планируется реализовать в Севастополе. Какой именно участок рассматривается для строительства, пока не сообщается.

Отметим, компания сняла уже три картины на полуострове. Последняя из них – комедийная мелодрама «Все в дыму, любовь в Крыму» была презентована накануне в Севастополе.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 23.11.17

В ЛНР начались провокации. / Феодосийское «Море» отдадут «Калашникову» – будут строить скоростные суда. / В Севастополе поймали шпиона. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»