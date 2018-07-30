Ветшающие и неприступные: инвесторы не знают, какие здравницы Крыма нуждаются в их деньгах

Более сотни крымских здравниц нуждаются в модернизации и капитальном ремонте, однако не могут дождаться инвесторов.

Как сообщила РИА «Новый День» директор по управлению инвестициями Ассоциации оздоровительного туризма Эмилия Сибирева на полуострове для круглогодичной работы предназначены 141 санаторно-курортное учреждение. Они могут принимать до полутора миллионов отдыхающих в год при двухнедельном курсе лечения. В Крыму сохранился уникальный опыт и традиции санаторного лечения и оздоровления граждан. Однако сами здравницы изношены на 70% – 90%.

«Нуждаются в модернизации и реконструкции не менее 107 здравниц, находящихся в собственности Российской Федерации и государственной собственности РК. Сумма вложений в реконструкцию или модернизацию одного объекта колеблется от 85 до 200 миллионов рублей. Ориентировочная общая стоимость работ составляет от 18 миллиардов рублей», – рассказала эксперт, добавив, что такая цифра отражена в госпрограмме развития курортов и туризма в РК на 2017 – 2020 годы, однако деньги еще предстоит найти.

Для сравнения Сибирева привела данные по финансированию 5 туристско-рекреационных кластеров в рамках федеральной целевой программы, в которую включены кластер «Детский отдых и оздоровление ( Евпатория) и кластер «Лечебно-оздоровительный отдых» (Саки). Из общей суммы необходимого финансирования в размере 24 миллиардов рублей, за 2015-2017 годы фактически профинансировано лишь 1,4 миллиарда рублей.

Эксперт отмечает, что потенциальные инвесторы не проявляют интереса к крымским здравницам по целому ряду причин.

«Препятствием для инвестиционного бума в здравницах Крыма являются не только срок окупаемости проектов (от 3 до 15 лет в зависимости от проекта), но и недостаточно развитая инфраструктура администрирования инвестиционных проектов, режим санкций в отношении компаний, инвестирующих в объекты Крыма, а также отсутствие актуальной информации об инвестиционных площадках санаторно-курортной отрасли и длительный срок согласования документации», – отметила Сибирева.

К примеру, в составе Перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений на территории полуострова, указаны только детские оздоровительные центры «Черноморье» и «Космос», а в разделе «Инвестиционные площадки» Корпорации развития есть только «ГБУ РК «Противотуберкулезный санаторий «Предгорный» и ГБУ РК «Противотуберкулезный санаторий «Красный маяк».

Москва, Галия Шакирова

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