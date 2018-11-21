В Крыму не соблюдаются требования законодательства России к организации детского туризма

В Совете Федерации потребовали устранить проблемы, препятствующие развитию детского туризма в Крыму.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», критика прозвучала на заседании рабочей группы при Комитете Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности под председательством главы Комитета Андрея Кутепова.

Сенатор сообщил, что ранее были направлены запросы в регионы о количестве детей, получивших туристские услуги на территории Севастополя и Республики Крым, отмечается на сайте Совфеда.

«Из проведенного нами анализа полученной информации – 33 субъекта Федерации вообще не направляли туда детей на отдых», – сказал Кутепов.

Он отметил, что Крым и Севастополь обладают всеми ресурсами, необходимыми для развития различных видов туризма – медицинского, оздоровительного, культурно-познавательного, но существует ряд проблем, тормозящих развитие туристской отрасли.

Говоря о необходимости уйти от сезонности детского отдыха в Крыму, сенатор отметил и нерешённые насущные вопросы.

«Большинство детских лагерей и санаториев работают только летом. Необходимо рассмотреть все возможности круглогодичного туризма. Насущная проблема Крымского полуострова – сложная логистика, что влияет не только на стоимость проезда, но и на соблюдение требований законодательства об организации детского туризма», – подчеркнул Кутепов.

На заседании Комитета, где присутствовали представители федеральных министерств и ведомств, заслушали заместителя губернатора Севастополя Юрия Кривова и заместителя министра курортов и туризма Республики Крым Людмилу Бабий.

Как сообщал «Новый День», детский отдых в Крыму стремительно дорожает – деньги нужны на лицензирование образовательных и медицинских услуг.

Кроме того, по сведениям директора по управлению инвестициями Ассоциации оздоровительного туризма Эмилии Сибиревой, инвесторы не знают, какие здравницы Крыма нуждаются в их деньгах.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 21.11.18

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