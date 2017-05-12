Детский отдых в Крыму становится недетским – виноваты надзорные органы

Публикации за 12.05.17

Детский отдых в Крыму стремительно дорожает – деньги нужны на лицензирование образовательных и медицинских услуг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на заседании комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму проблемные вопросы детского отдыха и оздоровления озвучил представитель администрации Бахчисарайского района Николай Бир. По его словам, цены на путевки в детские лагеря растут по нескольким причинам.

«Росздравнадзор предъявляет требования к детским лагерям такие же, как к объектам минздрава, – отметил он. – Рособрнадзор требует лицензии на все кружки, и все это дополнительные затраты, которые отражаются на стоимости путевки».

Кроме того, нанять на работу в курортный сезон медицинских работников администрациям детских лагерей становится все сложнее. В украинский период вакансии заполняли за счет жителей Луганска и Донецка, теперь же приходиться приглашать специалистов из других регионов РФ.

«Сегодня медработники с материка требуют зарплату выше нашей калькуляции, – указал Бир. – Заложено 15 тыс руб, а они меньше 30 тыс и обсуждать не хотят».

Однако даже справившимся с этими трудностями не гарантирована стабильная работа в летний период. Прокуратура Крыма согласовала плановые проверки на июнь-июль, когда уже заедут дети.

«Почему нельзя провести проверки до заезда? Особенно МЧС по пожарной сигнализации», – подчеркнул Бир.

В свою очередь глава парламентского комитета Алексей Черняк сообщил, что в конце мая пройдет рабочее совещание по поручению президента о придании статуса всероссийской детской здравницы городу Евпатория.

«Мы должны этим воспользоваться и внести комплекс предложений по детскому оздоровлению в целом», – отметил он и пообещал собрать все предложения крымских объектов по законодательному регулированию отрасли детского отдыха и оздоровления.

Плановые проверки, по словам Черняка, должны проходить перед заездом детей, и соответствующее обращение комитет направит контролирующим службам. Со своей стороны Госсовет определит ответственных депутатов в регионах для контроля и помощи в работе детских лагерей.

Напомним, на федеральном уровне хотят развивать детский туризм только в виде палаточных лагерей. Инфраструктура стационарных объектов детского отдыха устарела, и средств на ее модернизацию нет, тогда как организация палаточных лагерей требует минимальных затрат и, полагают авторы идеи, позволит детям лучше узнать свою страну.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 12.05.17

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