Скромно и экономно: показатели детского летнего отдыха решили увеличить за счет платок

Публикации за 24.04.17

Детский туризм в России может развиваться только в виде палаточных лагерей. Инфраструктура стационарных объектов детского отдыха устарела, и средств на ее модернизацию нет, тогда как организация палаточных лагерей требует минимальных затрат и позволит детям лучше узнать свою страну. Об этом заявляют представители федерального правительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2016 году году на территории России действовали 1 тысяча 799 палаточных лагерей, в которых отдохнули свыше 141 тысяч детей. Увеличить эти показатели, по словам члена координационного совета при президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей Матвея Шпаро, возможно при минимальных вложениях и усилиях – использовать административный ресурс для подключения к коммуникациям и выдаче разрешительной документации. По мнению член координационного совета, такой вид отдыха под силу даже детям-инвалидам, а путешествия по стране воспитают в подрастающем поколении чувство патриотизма.

«Большое количество стационарных лагерей – это наследие советского времени, – подчеркнул Шпаро. – Тогда вкладывали деньги, эксплуатировали, а сейчас на первый план должны выходить программы и мероприятия, которые не требуют больших затрат в инфраструктуру. Это палаточные лагеря».

В Крыму к подобным заявлениям отнеслись скептически: только Евпатория может ежегодно принимать 70 тысяч детей, то есть половину от того количества, что отдохнуло во всех палаточных лагерях России. «Мы отталкиваемся от того, что активный ребенок – это здоровый ребенок, – заявил глава администрации Евпатории Андрей Филонов. – Ни одна мама (папа еще может быть), но мама не отпустит ребенка в палаточный лагерь, если у него сопли по пояс». И напомнил: 21 день в оздоровительном центре в Крыму повышает иммунитет ребенка на весь учебный год.

По мнению Филонова, для развития индустрии детского отдыха государству не обязательно вкладывать средства – достаточно создать благоприятные условия инвесторам.

Симферополь, Глеб Заскоков

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