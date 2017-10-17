Компания Пореченкова отказалась строить киностудию в Симферополе  

Правительство Крыма аннулировало инвестиционное соглашение с ООО «Крым кино», планировавшим создать киностудию в Симферополе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», контракт был заключен в апреле 2016 года и предполагал строительство киностудии на площади около 2,5 тысяч квадратных метров. Общий размер инвестиций оценивался в 59,5 млн рублей. Учредителями ООО «Крым кино», по данным ЕГРЮЛ на апрель 2015 года, являлись на паритетных началах киноактер Михаил Пореченков, кинорежиссер Виталий Павлов, депутат Госсовета Республики Крым от «Единой России» Игорь Аржанцев, владелец футбольного клуба ТСК «Таврия» Сергей Бородкин, а также Олег Гармаш, сообщает РБК. Киностудию планировалось создавать на территории бывшего цементного завода. Однако инвесторы не смогли договориться с собственниками: один пошел навстречу, но потом оказалось, что есть и другой собственник, который в переговорах не участвовал.

Были у инвесторов претензии и к самой территории: они рассчитывали на подготовленную инфраструктуру, а им предложили участок с одним большим ангаром.

В результате было принято решение расторгнуть контракт.

Уходить из Крыма инвестор пока не собирается и намерен подыскать для киностудии другую площадку.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.10.17

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