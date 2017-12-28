Крымские чиновники вынуждают инвесторов выбрасываться из окон

Руководители крымских министерств и комитетов проявляют некомпетентность при работе с потенциальными инвесторами. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для того, чтобы не отпугивать бизнесменов, готовых вкладывать в развитие Крыма, в правительстве планируют создать специальный кабинет, где будут проходить все встречи с инвесторами. Помещение будет оборудовано средствами аудиозаписи и видеофиксации, чтобы контролировать поведение чиновников при работе с предпринимателями.

«Была заместитель министра экономического развития Крыма Анна Коваленко, отправили к ней «тайного покупателя» (инвестора – прим. «НД»). Говорит, только не избили его еще в кабинете. Сказали: «Пошел вон!». С диктофоном человек пошел. Инвестору после такого общения хочется из окна выброситься», – возмутился Аксенов, добавив, что после таких встреч, инвесторы считают хождение по кабинетам чиновников безнадежным и бесперспективным.

Кроме того, глава Крыма посоветовал высшим чиновников министерств и государственных комитетов смотреть, что подписывают: многие руководители согласовывают инвестпроекты, не обращая внимание на пункты об окупаемости и финансировании. Таким образом, зачастую на стол к Аксенову попадают документы от бизнесменов, затеи которых и платежеспособность ничем не подтверждены: «Читаю проект: строительство в Феодосии жилого комплекса. Объем финансирования – 22 миллиарда рублей. У меня сразу закрадывается сомнение: так можно в Феодосии второй город построить. Я уже не говорю о том, что его возможно продать. Открываю вторую страницу – по проекту предлагается заморозить 120 гектаров земли на берегу моря, а начать строительство планируется в 2023 году», – привел Аксенов в пример инвестпроект, получивший подписи 70% руководителей органов власти.

Глава Крыма признал, что республика по многим позициям инвестиционного рейтинга, по сравнению с другими регионами России, не дотягивает до стандартов. Среди причин – дефицит электроэнергии и проблемы с выдачей разрешений на строительство, что связано с отсутствием генеральных планов во многих городах и неутвержденными планами застройки.

«У нас сегодня вообще, в принципе, никому технические присоединения к электрическим сетям не дают в связи с дефицитом электроэнергии. Он составляет около 200 мегаватт. Около четырех с половиной тысяч заявок лежит. Порядок рассмотрения не установлен. Соответственно, говорить бизнесу, что мы можем сделать за 30 дней техприсоединение к электросетям – невозможно. Мы это трезво понимаем», – сказал Аксенов.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 28.12.17

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