В инвестиционные лидеры РФ выбились «геополитический» Крым, «привлекательная» Москва и нефтегазоносный Север

На фоне общего инвестиционного упадка в Российской Федерации положительную динамику в 2017 году показали Крым, Москва, Санкт-Петербург, ХМАО, ЯНАО и Тюменская область.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», абсолютным лидером стал Крым, где инвестиции выросли более чем в четыре раза.

Заметный рост инвестиционных вложений показал и Севастополь: инвестиций в городе федерального значения стало больше в 2,5 раза.

Однако, как утверждает специалист в области социально-экономического развития регионов, социальной и политической географии, доктор географических наук, профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета Московского госуниверситета Наталья Зубаревич, 80-85% инвестиций в Крыму – бюджетные, и «бизнес туда не идет».

«Кроме геополитического Крыма, выросли инвестиции в регионах с явными конкурентными преимуществами: в крупнейших агломерациях страны (Москва и Петербург) и в основных нефтегазодобывающих регионах (ХМАО, ЯНАО и заодно с ними Тюменская область). Позитивную динамику имели также Татарстан, Башкирия, Якутия и Воронежская область», – заявила Зубаревич в интервью «Федерал Пресс».

А вот показатели по инвестициям в промышленно развитых регионах просели. С одной стороны там есть риски для бизнеса, с другой – местные власти больше стараются сохранить стабильность, чем уделять внимание развитию. По данным Зубаревич, показатели по инвестициям в Коми и Красноярском Крае просели на 13-15%, в Ленинградской и Свердловской областях – на 19-20%, в Пермском крае, Самарской и Челябинской области – на 27-29%, в Нижнегородской, Кемеровской и Новосибирской областях – на 39-44%.

Как уже сообщал «Новый День», глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал руководителей крымских министерств и комитетов за работу с инвесторами. По его мнению, после встреч с некоторыми из высокопоставленных менеджеров правительства, бизнесменам хочется «выброситься из окна».

Чтобы контролировать поведение чиновников и их отношение к инвесторам, Аксенов предложил проводить все переговоры и встречи с ними в специальной комнате, оборудованной видеокамерами и средствами аудиозаписи.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 02.01.18

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