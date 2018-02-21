Слишком долго: инвесторы отказываются вкладываться в детские здравницы Крыма

Детским здравницам Крыма необходима помощь государства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», детские оздоровительные лагеря, пансионаты и санатории находятся в запущенном состоянии и остро нуждаются в инвестициях. Об этом заявил глава администрации Евпатории Андрей Филонов в Ялте в ходе VI туристского форума «Открытый Крым».

«Заходишь в административный корпус – это 1986 год: пахнет дустом, плакаты на стенах, нарисованные красками квадратные буквы. Сегодня эта инфраструктура не развивается. Не делается ни капремонт номерного фонда, ни модернизация лечебной базы, ни благоустройство территории», – цитирует РИА Крым мэра Евпатории.

По словам градоначальника, для решения проблемы нужно разработать отдельную госпрограмму по субсидированию инвестиций в ремонт и модернизацию таких учреждений, так как частный бизнес вкладывать деньги в эти объекты не торопится.

«Сегодня финансовая модель возврата инвестиций в одну детскую здравницу уходит за горизонт 15 лет. Это эмоциональный порог, при котором ни один инвестор не будет вкладывать деньги», – считает Филонов.

Евпаторийский градоначальник рассказал о планах создания единой ассоциации объектов детского оздоровления.

«Мы хотим объединить в одной ассоциации все детские санатории, здравницы, лагеря. Это делается для того, чтобы мы могли собрать и проанализировать все проблемы, сразу разработать сценарии их решения и с этим выходить уже к президенту, правительству, Ростуризму», – поделился мэр Евпатории.

Пока же вопросы существования детских оздоровительных учреждений в Крыму решают путем «передачи объектов в безвозмездное пользование» другим российским регионам в обмен на капитальный ремонт и обновление материально-технической и лечебной баз.

К примеру, на прошлой неделе на инвестиционном форуме в Сочи детский санаторий под Евпаторией «Пионер» «подарили» Ингушетии.

Как уже сообщал «Новый День», на сегодняшний день из трех корпусов санатория функционирует только один. Власти Ингушетии пообещали привести все в порядок в кратчайшие сроки. Отметим, что при полной загрузке всех жилых помещений «Пионер» может принять за сезон до 4 тысяч детей в возрасте от семи до 14 лет.

В сентябре прошлого года по аналогичной схеме Чечня и Башкирия обзавелись в Крыму детским оздоровительным лагерем в Алуште и детским кардиологическим санаторием «Юбилейный» в Евпатории. Власти этих республик также пообещали вложить значительные суммы в реконструкцию и модернизацию объектов.

На прошлой неделе архитекторы из Уфы представили градостроительную концепцию предстоящих преобразований. Согласно их планам, двух- и трехспальные корпуса начнут ремонтировать уже в следующем месяце, а до 2020 года построят современный лечебно-оздоровительный комплекс со спа- и фитнес-процедурами, а также бассейном с термальными водами. Удастся ли санаторию сохранить профиль детского кардиологического оздоровительного учреждения, на данный момент точно не известно.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 21.02.18

Украина арестовала украинское судно за поставки руды на завод украинского олигарха. / Немецкий депутат: России в Донбассе нет, а Германия – соучастник «порошенковской» АТО. / Украинца сдали в полицию за журналы о космосе. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»