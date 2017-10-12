Инвесторы в Крыму дают задний ход

Реестр минэкономразвития Крыма окрасился тревожными цветами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», часть инвестиционных проектов, включенных в официальный реестр в качестве реализуемых в Крыму, заморожена, соглашения с некоторыми потенциальными инвесторами уже расторгнуты, другие находятся в стадии разрыва отношений с местной властью.

Всего реестр инвестпроектов, опубликованный на сайте минэкономразвития Крыма, состоит из 196 строк, он постоянно дополняется по итогам подписания новых соглашений между инвесторами и правительством республики. Последняя запись датирована 13 сентября.

Однако часть списка уже окрашена яркими маркерами – так помечены инвестпроекты, которые, скорее всего, реализованы не будут.

10 соглашений (помечены красным) уже расторгнуты, они касаются строительства энергетических мощностей, жилых домов, животноводческого комплекса, реконструкции рекреационных объектов. Не будет создана киностудия в Симферополе.

Еще 11 договоров находятся в стадии расторжения. Среди них – строительство генерирующих мощностей, производство полимерных труб, стройматериалов и минералки, сельхозпредприятие в Белогорском районе и комплексное освоение территории по соседству с Оленевкой.

Реализация четырех проектов приостановлена. В том числе – создание производства автомобилей на базе шасси ГАЗ. Скорее всего, это решение инвесторов.

Есть инвестиционные проекты, никак не отмеченные в реестре Минэкономразвития, но судьба которых складывается непросто. Пример – крематорий в Ялте, в который инвестор вложил 23 млн рублей, построил, но объект вызвал протесты жителей города. Теперь, со сменой городской администрации, его судьбу предсказать трудно, ясно только, что денег инвестор не вернет.

Симферополь, Ольга Картошина

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