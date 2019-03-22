Институт стран СНГ осудил крымскую власть за травлю Юрия Мешкова

Возглавляемый депутатом Госдумы Константином Затулиным Институт стран СНГ решительно поддержал первого президента Крыма Юрия Мешкова и выразил протест в связи с его арестом в Симферополе «за неповиновение требованиям полиции».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в Институте подчеркнули, что возраст и заслуги перед Крымом и Россией дают Юрию Мешкову «право на особое к себе отношение».

«20 марта в Симферополе во время празднования пятилетнего юбилея присоединения Крыма к Российской Федерации был задержан полицией и затем подвергнут административному аресту на двое суток по решению районного суда первый Президент Республики Крым Юрий Мешков. Это событие по факту вольно или невольно переводит в новую плоскость ту достойную сожаления войну слов, которую на протяжении уже нескольких лет одни участники Первой Крымской весны 1994-1995 гг. ведут с другими.

Юрий Мешков – первый и единственный законно избранный Президент Республики Крым был и героем, и соучастником, и жертвой ее провала. При всех допущенных им ошибках главную вину в подавлении первой попытки возвращения Крыма в Россию, вместе с естественными врагами такого возвращения на Украине, несут тогдашние власти России, отвернувшиеся от своего народа в Крыму в трудную минуту.

Сегодня, после триумфального возвращения Крыма в Россию в 2014 году мы видим, что власти в России бывают разные.

События 90-х годов прошли через судьбы участвовавших в них людей, избороздили многим душу и сердце. Отсюда – попытки свести счеты задним числом, интернет-поиски «врагов народа» и «предателей русского дела».

Константин Затулин и созданный им Институт стран СНГ никогда не участвовал в таких разборках, считая их наносящими вред общему делу. Но мы не можем не протестовать против неуважительного отношения к Юрию Александровичу Мешкову, чей возраст и прежние заслуги перед этим делом дают ему право на особое к себе отношение», – заявляет Институт стран СНГ.

Напомним, в Крыму назвали позорищем задержание и арест первого президента республики.

Крымчане в соцсетях выразили негодование в связи с арестом Юрия Мешкова, бывшего президента республики, боровшегося с киевским режимом и депортированного в своё время украинскими силовиками в Россию.

Как сообщал «Новый День», силовики арестовали на двое суток первого президента Крыма. Его задержали в Симферополе во время выступления президента России Владимира Путина по случаю годовщины присоединения полуострова. Мешкова обвинили в неподчинении законным требованиям полиции.

Первого президента Крыма заставили пройти освидетельствование на алкогольное и наркотическое опъянение, которое ничего не подтвердило.

Однако сам факт такого предложения, по словам Мешкова, является совершенно излишним и унизительным.

Юрий Мешков отметил, что таким образом на него оказывается моральное давление за его критику крымских властей и главы республики Сергея Аксёнова.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 22.03.19

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