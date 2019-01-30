США готовы были отдать Крым России в 1992 году – Ельцин не взял

В США после смерти президента Джорджа Буша-старшего опубликовали стенограмму разговоров по крымскому вопросу между американским лидером и российскими высшими чиновниками – первым зампредом правительства Егором Гайдаром и послом РФ в Вашингтоне Владимиром Лукиным.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», речь шла о том, что Буш был не против кардинального решения крымского вопроса в пользу России, но Гайдар и Лукин активно сопротивлялись выводу Крыма из состава Украины.

Стороны затронули ход подготовки к так и не состоявшемуся по вине Кремля референдуму 1992 года, на котором мог быть поставлен вопрос о вхождении Крыма в состав РФ – достаточно только было простого согласия России. Но Москва была против.

«Лукин: ... Иногда люди переоценивают национальный вопрос в России и недооценивают его на Украине. Россия на 83% русская, Украина на 73% украинская.

Буш: На 73%. А кто остальные?

Лукин: В основном русские.

Гайдар: В основном в Крыму.

Буш: Если мы вам можем помочь, то хотели бы. Разумеется, это лучше отдать на откуп исключительно вашим двум странам.

Лукин: С Крымом будет сложно что-нибудь сделать. Верховный Совет Крыма соберется (5 мая 1992 года), чтобы решить, нужно ли проводить референдум. Они почти наверняка проголосуют за референдум, где поставят вопрос, становиться ли независимыми или остаться в Украине. Лучше бы оставить это в стороне, но, похоже, референдум состоится в августе.

Буш: И что люди в бюллетенях прочтут? Есть ли выбор: независимость, остаться на Украине, либо уйти в Россию?

Лукин: Варианта «в Россию» нет. Только остаться на Украине, либо стать частью СНГ как независимое государство.

Буш: Что ж, желаем вам всего наилучшего. Передавайте мой тёплый привет президенту Ельцину... Мы на вашей стороне», – приводит текст стенограммы «Комсомольская правда».

Симферополь, Иван Капустин

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