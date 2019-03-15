«Заняться, не откладывая» Россия официально предъявит Украине иск за 25 лет оккупации Крыма

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал фактической аннексией разрушительную политику Украины в Крыму, когда «Незалежная» незаконно контролировала полуостров.

Спикер российского парламента предложил взыскать с Украины компенсацию за 25 лет оккупации полуострова и поручить всем соответсвующим государственным парламентским службам незамедлительно приступить к реализации юридических претензий России к Киеву.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Володин заявил на совместном заседании Совета Думы и Госсовета Крыма в Симферополе, посвященном пятой годовщине воссоединения Крыма и России.

«Владимир Андреевич (председатель Госсовета Крыма Константинов) говорил о страшном периоде, когда Украина фактически обошлась с Крымом очень и очень непорядочно. Были нарушены основополагающие права граждан: право на язык, право на образование на родном языке, разрушена экономика Крыма и Севастополя – фактически аннексия. Тем более, правовая основа отсутствовала. В этой связи давайте мы поручим нашим профильным комитетам (Госдумы) совместно с профильными комитетами Госсовета Крыма изучить этот вопрос, проанализировать, просчитать, сколько потеряла экономика Крыма за счет той разрушительной политики Украины, которая здесь насаждалась, сколько потерял народ, какие права были нарушены. И через наши парламентские структуры европейские мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать это», – объявил Володин.

Спикер Госдумы также поручил делегации парламентской ассамблеи России в Совете Европы довести это решение до Евросоюза.

«Предлагаю поручить комитету по экономической политике вместе с другими комитетами с нашими коллегами из Госсовета Крыма, профильным комитетам этим вопросом заняться, не откладывая», – цитирует Володина Крыминформ.

Глава нижней палаты парламента РФ призвал покончить с проявлениями слабости в вопросе защиты интересов РФ перед Евросоюзом.

«Что касается денег, надо посчитать, сколько Украина задолжала. Так как их еще и Евросоюз поддерживает, какие долги на Евросоюз перейдут. Коллеги, а что? Вы поймите, вот эта наша скромность, порядочность, вхождение в положение всех и вся, она приводит к этому. Запомните, порядочность – это не значит слабость. Из этого исходите», – указал Володин.

Напомним, Киев на протяжении многих лет последовательно ущемлял и разрушал автономный статус Крыма в составе Украины и способствовал разрушению всех сфер экономики полуострова, созданных Россией и Советским Союзом.

Как сообщал «Новый День», в США после смерти президента Джорджа Буша-старшего опубликовали стенограмму разговоров по крымскому вопросу между американским лидером и российскими высшими чиновниками – первым зампредом правительства Егором Гайдаром и послом РФ в Вашингтоне Владимиром Лукиным.

Из текста стенограммы выяснилось, что правительство Ельцина вступило в фактический сговор с руководством Украины по принуждению народа Крыма подчиниться Киеву против своей воли.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 15.03.19

Жириновский выступил за пересечение улиц Врангеля и Фрунзе в Крыму. / В Крыму проведут перепись населения. / Наталья Поклонская пообещала присоединить Киев к России. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»