В Госдуме назвали состав аналитической группы по определению ущерба, нанесённого Украиной Крыму

В Госдуме РФ назвали состав рабочей группы, которая займётся анализом и подсчётом ущерба, нанесённого действиями Украины во время и после оккупации Крымскому полуострову и его жителям.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает официальный сайт Госдумы со ссылкой на первого заместителя Председателя Государственной Думы Ивана Мельникова.

По словам Мельникова, первое заседание состоится уже на следующей неделе. К работе с группой привлечены также учёные и даже обычные граждане, обладающие конкретной информацией и подтверждёнными свидетельствами вредоносных действий украинских властей.

«Из 26 комитетов Государственной Думы мы на данном этапе планируем задействовать 19. Попросили председателей этих комитетов организовать соответствующую работу по своим направлениям и делегировать в состав группы представителя для оперативного взаимодействия. Одновременно получали и индивидуальные заявки коллег с просьбой включить их в работу», – рассказал Мельников.

«В рабочей группе 23 депутата ГД. Среди них три председателя комитетов: Анатолий Аксаков (Комитет по финансовому рынку), Михаил Дегтярев (Комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи), Сергей Жигарев (Комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству). В составе группы шесть депутатов, избранных от Крыма и Севастополя. Кроме того, и это очень важно, среди делегированных депутатов есть представители всех четырех фракций Госдумы», – уточнил первый зампред Володина.

Кроме того, на сайте российского парламента сообщается, что Мельников обратился к Государственному Совету Крыма и Законодательному собранию Севастополя с предложением подключиться к совместной работе, – они так же направили в группу представителей.

«Естественно, как мы и обещали, подключим специалистов из Российской академии наук. Без учета их мнения серьезно заниматься оценкой ущерба сложно. Соответствующее обращение направлено и в адрес президента Академии», – добавил первый зампред.

«Отмечу также, что свое мнение, свою помощь предлагают и граждане. Мы ждем их писем с той информацией, фактурой, которую они считают полезной для анализа ущерба», – подчеркнул Мельников.

Рабочая группа была сформирована 20 марта по поручению Председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Напомним, 18 марта на совместном заседании Совета Думы и Госсовета Крыма в Симферополе, посвященном пятой годовщине воссоединения Крыма и России, Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал фактической аннексией разрушительную политику Украины в Крыму, когда «Незалежная» незаконно контролировала полуостров.

Спикер российского парламента предложил взыскать с Украины компенсацию за 25 лет оккупации полуострова и поручить всем соответсвующим государственным парламентским службам незамедлительно приступить к реализации юридических претензий России к Киеву.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 28.03.19

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