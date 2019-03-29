В Совете Федерации подвергнут законодательной ревизии хрущёвский акт о передаче Крыма

Акт о передаче Крыма от РСФСР в состав УССР имеет явные признаки нарушения конституции СССР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на заседании круглого стола, посвящённого 5-летию вхождения Крыма в состав РФ, заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Я хочу напомнить, что на одном из совещаний в конце 2014 года спикер Совфеда Валентина Матвиенко поднимала вопрос о законности акта о передаче Крыма Украине в 1954 году. Там явно были нарушения Конституции Советского Союза...», – отметил Джабаров.

В связи с этим принято решение поднять из архивов все документы 1954 года, касающиеся данного вопроса, и подвергнуть их тщательному юридическому анализу.

Кроме того, участники круглого стола отметили явную незаконность передачи города союзного подчинения Севастополя в состав одной из республик.

Как сообщал «Новый День», накануне в Госдуме РФ назвали состав рабочей группы, которая займётся анализом и подсчётом ущерба, нанесённого действиями Украины во время и после оккупации Крыма полуострову и его жителям.

По словам первого заместителя Председателя Государственной Думы Ивана Мельникова, первое заседание состоится уже на следующей неделе. К работе с группой привлечены также учёные и даже обычные граждане, обладающие конкретной информацией и подтверждёнными свидетельствами преступных действий украинских властей.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 29.03.19

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