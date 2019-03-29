В Совфеде логически рассудили: Крым не нуждается в международном признании

Международное признание Крыма – это пустая и бессодержательная политическая идея фикс.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», к такому выводу простым логическим путём пришёл первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в ходе круглого стола, посвящённого крымской теме.

«Зачем нам международное признание Крыма? Он же не субъект международного права, он субъект Российской Федерации», – рассудил Джабаров.

«Мы же не просим признания Тюменской или Сахалинской области», – цитирует сенатора РИА Новости.

Напомним, сегодня Владимир Джабаров заявил, что акт о передаче Крыма от РСФСР в состав УССР имеет явные признаки нарушения конституции СССР.

«Я хочу напомнить, что на одном из совещаний в конце 2014 года спикер Совфеда Валентина Матвиенко поднимала вопрос о законности акта о передаче Крыма Украине в 1954 году. Там явно были нарушения Конституции Советского Союза...», – отметил Джабаров.

В связи с этим принято решение поднять из архивов все документы 1954 года, касающиеся данного вопроса, и подвергнуть их тщательному юридическому анализу.

Кроме того, участники круглого стола отметили явную незаконность передачи города союзного подчинения Севастополя в состав одной из республик.

Симферополь, Иван Капустин

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