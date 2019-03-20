Госдума посчитает ущерб от «аннексии Украиной Крыма»: создана рабочая группа

В Госдуме создана рабочая группа, которая займется изучением ущерба, который, по словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, Украина нанесла Крыму и Севастополю «за 25 лет аннексии». Как передает корреспондент РИА «Новый День», рабочую группу возглавил первый зампред Госдумы Иван Мельников.

Возражений от депутатов на эти предложения не последовало. Правда, коммунист Николай Харитонов в ходе обсуждения инициативы сообщил, что ему в последнее время поступило немало обращений от россиян, которых вопрос возмещения ущерба беспокоит в несколько ином ключе. «Возмещение ущерба Украиной за Крым – это хорошая идея, – отметил он. – А кто возместит ущерб жителям России, понесенный с начала 90 годов?»

«Давайте мы этот вопрос обсудим отдельно, – ответил Володин. – Предлагается создать рабочую группу во главе с Иваном Ивановичем Мельниковым, которая бы изучила тот ущерб, который понесли Крым и Севастополь за время аннексии Украиной за 25 лет. Нет возражений? Нет».

Председатель нижней палаты парламента предложил войти в эту группу депутатам, представляющим в Госдуме Крым и Севастополь, а также представителям думских фракций и комитетов.

Как сообщал «Новый День», о том, что Украина должна заплатить компенсацию Володин заявил на совместном заседании Совета Думы и Госсовета Крыма в Симферополе, посвященном пятой годовщине воссоединения Крыма и России.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.03.19

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