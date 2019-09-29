Экс-президента Крыма похоронят на родине

Первый и единственный Президент Республики Крым Юрий Мешков будет похоронен на кладбище города Симферополя рядом с могилой его первой супруги.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такова воля покойного, которую собираются исполнить его ближайшие родственники. Об этом заявила дочь Мешкова от первой жены Марианна Мешкова.

«Крым это его родина. Мы считаем, надо похоронить его там, и сделаем всё возможное для этого», – цитирует Марианну ИА «Севастополь».

73-летний экс-президент Крыма скончался накануне в Москве после перенесённого инсульта во время отдыха в Турции.

Напомним, последовательно отстаивавший курс на сближение с Россией Юрий Мешков был свергнут с поста главы Крыма 17 марта 1995 года режимом украинского президента Леонида Кучмы.

После этого полуостров был поражён в правах и получил статус лишённой суверенитета «Автономной Республики Крым» в составе Украины.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 29.09.19

В Крыму произошел пожар на пляже популярного санатория (ФОТО). / Помилованный Сенцов назвал деградантами до 80% россиян. / Тимошенко предрекает референдумы об отделении по всем границам Украины. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»