В Крыму назвали позорищем задержание и арест первого президента республики

Крымчане в соцсетях негодуют в связи с задержанием и арестом Юрия Мешкова, бывшего президента республики, боровшегося с киевским режимом и депортированного в своё время украинскими силовиками в Россию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», комментаторы в соцсетях единодушно поддерживают мнение блогеров, раскритиковавших действия властей в отношении полседовательного борца за воссоединение полуострова с Россией.

В частности, известный в Крыму блогер Александр Горный назвал этот инцидент позорищем.

«Какое же это позорище – задержание 73 летнего Первого Президента Крыма Юрия Мешкова в день празднования воссоединения Крыма с Россией, который шёл на торжественные мероприятия вместе с близкими на празднование к площади, где должен был выступать Президент России. Докатились...", – написал Горный.

Другой блогер, Олег Кочеров, также не стесняется в выражениях.

«Продажная и коррумпированная система управления в Крыму.

Сначала по заказу задерживают трезвого человека в городе, путаясь в причинах задержания, принудительно доставляют на медицинское освидетельствование ... Далее выдают ему предостережение от прокуратуры, затем абсолютно неадекватный суд, где наркоманам «понятым» подсказывает судья что говорить, переписываются на ходу протоколы задержания, согласно заявленных ходатайств... (судья внаглую удаляется в совещательную комнату с сотрудниками полиции, которые проходят свидетелями) это реальный трэш...

Сотрудники полиции путаются в показаниях (есть аудио заседания). Затыкают постоянно рот «обвиняемому», и... Первого Президента Крыма арестовывают на 2-е суток (заключение под стражу), тюрьма ...

Автозак стоял с 14.00 до сих пор и ждал, все было решено изначально...", – резко высказался Кочеров.

Напомним, накануне силовики арестовали на двое суток первого президента Крыма Юрия Мешкова. Его задержали в Симферополе во время выступления президента России Владимира Путина по случаю годовщины присоединения Крыма. Мешкова обвинили в неподчинении законным требованиям полиции.

Вместе с ним в отдел полиции доставили местных активистов – Илью Большедворова, Олега Кочерова и казачьего атамана Сергя Акимова. Однако протокол составили только на Мешкова.

Первого президента Крыма заставили пройти освидетельствование на алкогольное и наркотическое опъянение, которое ничего не подтвердило.

Однако сам факт такого предложения, по словам Мешкова, является совершенно излишним и унизительным.

Юрий Мешков отметил, что таким образом на него оказывается моральное давление за его критику крымских властей и главы республики Сергея Аксёнова.

Как сообщал «Новый День», ранее известный российский политолог, профессор ВШЭ Олег Матвейчев подверг сомнению лояльность крымских силовиков и судей российскому государству, комментируя дело героя Русской весны Валерия Подъячего. По его словам, корпоративная солидарность экс-украинских силовиков и судей, оставшихся работать в Крыму, наносит урон российскому государству.

Напомним, в частности, что суды Крыма до сих пор не снимают с Подъячего украинскую судимость за то, что он боролся за независимость Крыма от «Незалежной».

«Вызывает сомнение квалификация этого суда (Киевский райсуд Симферополя – «НД»). Это совершенно позорный инцидент и, вообще, очень большая ошибка, что многих силовиков, которые работали при Украине и многих других, оставили работать на своих должностях. Сейчас они наносят ущерб российскому государству. С ними необходимо разобраться и отдать их дела квалификационной коллегии», – заявлял агентству «Новый День» Матвейчев.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 20.03.19

Госдума посчитает ущерб от «аннексии Украиной Крыма»: создана рабочая группа. / Путин: Крым должен развивать свою транспортную инфраструктуру. / Полиция арестовала первого президента Крыма. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»