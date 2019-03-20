Янукович душил Крым похлеще бандеровцев

Свергнутого с поста президента Украины в результате госпереворота в Киеве Виктора Януковича ошибочно называть «пророссийским» политическим деятелем.

Ущемление прав русских при назначенном им фактическом наместнике Крыма Василие Джарты достигло намного больших масштабов, чем при назначенцах прежних украинских президентов.

В тоже время, Партия регионов безраздельно властвовала в Крыму, рекрутировав в свои ряды всех местных политиков, готовых беспрекословно подчиняться анти-русскому по сути режиму Януковича.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил российский политолог Сергей Михеев в эфире телеканала «Россия-1».

«Когда нам, кстати, рассказывают о пророссийском президенте Януковиче, я вам расскажу сейчас про Крым, что Янукович и его Партия регионов сделали в Крыму. Попав туда и поставив туда Василия Джарты, покойного, они закатали всю крымскую элиту в асфальт. Они отобрали такое количество бизнеса у местных и такое количество людей распихали там по щелям, что их внутри ненавидели. Поэтому, когда говорят «Янукович – пророссийский президент», именно при нём гонения на русские организации достигли пика», – приводит слова Михеева «ПолитНавигатор».

Отметим, что нынешний сенатор от Крыма Сергей Цеков, председатель «Русской общины Крыма», будучи при Украине зампредом крымского парламента от Партии регионов Януковича, не раз выступал в роли строгого украинского «законника», чем вызывал острую критику пророссийских крымских активистов.

Сегодня Цеков называет себя чуть ли не главным проводником Русской весны в Крыму и презентует книжки о своей едва ли не исключительной роли в приближении воссоединения Крыма с Россией.

Между тем, пока Цеков пребывает в Москве в кресле сенатора, в самом Крыму арестовывают первого президента Крыма Юрия Мешкова и не дают права на работу Валерию Подъячему – двум непримиримым борцам с киевским режимом при любых украинских президентах.

Как сообщал «Новый День», ранее известный российский политолог, профессор ВШЭ Олег Матвейчев подверг сомнению лояльность крымских силовиков и судей российскому государству, комментируя дело героя Русской весны Валерия Подъячего. По его словам, корпоративная солидарность экс-украинских силовиков и судей, оставшихся работать в Крыму, наносит урон российскому государству.

В частности, суды Крыма до сих пор не снимают с Подъячего украинскую судимость за то, что он боролся за независимость Крыма от «Незалежной».

«Вызывает сомнение квалификация этого суда (Киевский райсуд Симферополя – «НД»). Это совершенно позорный инцидент и, вообще, очень большая ошибка, что многих силовиков, которые работали при Украине и многих других, оставили работать на своих должностях. Сейчас они наносят ущерб российскому государству. С ними необходимо разобраться и отдать их дела квалификационной коллегии», – заявлял агентству «Новый День» Матвейчев.

Напомним, первый президент Крыма Юрий Мешков арестован накануне на двое суток Центральным районным судом Симферополя.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 20.03.19

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